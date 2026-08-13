¿Por qué su celular le avisa sobre un temblor antes de sentirlo? Servicio Geológico aclaró importante detalle

Luego de que un sismo de magnitud 7,4 sacudiera a Colombia en la mañana del 10 de agosto, han surgido numerosas dudas sobre este evento, que mantiene al país en una emergencia nacional. Una de ellas está relacionada con el funcionamiento de los celulares, pues algunos dispositivos emitieron una alerta segundos antes de que el movimiento fuera perceptible para los usuarios.

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Estas notificaciones pueden ser de gran utilidad, dado que brindan unos segundos de anticipación para tomar medidas de seguridad antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes. En este aspecto, los dispositivos Android cuentan con un sistema capaz de detectar este tipo de movimientos, pero ¿cómo puede un celular emitir una alerta si los sismos no se pueden predecir?

La explicación está en la tecnología que incorporan los teléfonos actuales y en la capacidad de analizar, de manera simultánea, la información de múltiples dispositivos.

¿Por qué un celular puede avisar cuando está ocurriendo un sismo?

De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano, los teléfonos cuentan con sensores de movimiento, como los acelerómetros, que pueden detectar vibraciones compatibles con las generadas por un sismo.

Google mejora las alertas sísmicas en Android. Foto: Getty Images

A partir de estos sensores, sistemas como Android pueden recopilar y analizar los datos enviados por numerosos teléfonos ubicados en una misma zona. Cuando varios dispositivos registran movimientos similares al mismo tiempo, el sistema puede identificar que posiblemente está ocurriendo un evento sísmico, estimar su ubicación y calcular una magnitud aproximada.

Con esa información es posible enviar alertas a los equipos que se encuentran en las zonas que podrían verse afectadas. De esta manera, algunos usuarios pueden recibir el aviso antes de que las ondas sísmicas más fuertes alcancen el lugar en el que se encuentran.

Sin embargo, es importante aclarar que este mecanismo no permite predecir un terremoto. Cuando la alerta llega al celular, el sismo ya comenzó. Lo que hace el sistema es detectar sus primeras señales y utilizar los datos recopilados para determinar hacia dónde se desplazan las ondas y qué lugares podrían sentirlas.

Los teléfonos Android tienen la capacidad de enviar alertas sísmicas segundos antes. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Por qué algunos iPhone no emitieron la alerta?

En el caso de los iPhone, Apple cuenta con un sistema de alertas gubernamentales que permite recibir notificaciones relacionadas con emergencias. No obstante, estas funciones dependen de la disponibilidad del servicio en cada país.

Según la información publicada por Apple, las alertas gubernamentales no están disponibles de la misma manera en todos los territorios. En Colombia, esta diferencia explica por qué algunos usuarios de iPhone no recibieron una alerta sísmica como la que sí llegó a determinados dispositivos Android.