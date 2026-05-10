Si perdió una conversación importante en WhatsApp, así puede recuperarla de forma fácil y rápida con esta función

Perder conversaciones, fotos o documentos de WhatsApp puede convertirse en un problema, especialmente cuando el celular se daña, se pierde o se cambia por uno nuevo. Para evitarlo, la aplicación permite crear copias de seguridad que almacenan toda la información en la nube a través de una cuenta de Google.

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Este sistema facilita recuperar chats, archivos multimedia y parte de la información guardada en la aplicación de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo Android vinculado a la misma cuenta.

Antes de realizar la copia de seguridad, es importante verificar algunos aspectos básicos. El teléfono debe tener una cuenta de Google activa, contar con la aplicación Google Play Services instalada y disponer de espacio suficiente tanto en el dispositivo como en la cuenta de Google. Además, se recomienda utilizar una conexión a internet estable para evitar interrupciones durante el proceso.

Cómo activar las copias de seguridad automáticas

La aplicación permite programar respaldos automáticos para que la información se guarde periódicamente sin necesidad de hacerlo de forma manual.

Para configurarlo, se debe ingresar a los tres puntos ubicados en la parte superior y acceder a “Ajustes”. Luego, seleccionar “Chats” y después “Copia de seguridad”.

WhatsApp es un servicio de mensajería a menudo lanza nuevas funciones. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Dentro de ese menú, es posible elegir la frecuencia con la que se guardarán los chats en la nube: diaria, semanal o mensual.

Para quienes manejan información sensible en sus conversaciones, Meta también ofrece la opción de activar copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Para habilitar dicha opción, se debe ingresar a “Ajustes”, luego a “Chats”, “Copia de seguridad” y finalmente seleccionar “Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo”. Después, el usuario podrá crear una contraseña o utilizar una clave de cifrado de 64 dígitos.

La compañía advierte que esa contraseña o clave debe conservarse cuidadosamente, ya que será la única manera de recuperar la copia de seguridad en el futuro.

La forma correcta de restaurar el historial de chats

Las copias de seguridad de WhatsApp almacenan mensajes, fotografías, videos, documentos y otros archivos multimedia enviados y recibidos. También incluyen parte del contenido compartido en comunidades y canales.

Por lo general, las copias de seguridad se realizan de manera automática. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Sin embargo, WhatsApp aclara que solo es posible restaurar la información desde la última copia de seguridad realizada correctamente. Por ello, mantener los respaldos actualizados es fundamental para evitar pérdidas importantes de información.

Además, la recuperación de chats o la transferencia hacia otro dispositivo Android solo puede hacerse utilizando la misma cuenta de Google con la que se creó la copia de seguridad.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que no es posible realizar copias de seguridad ni restaurar el historial de chats desde dispositivos vinculados, como WhatsApp Web, WhatsApp para Mac o WhatsApp para Windows. Estos procesos únicamente pueden realizarse desde el celular principal asociado a la cuenta.