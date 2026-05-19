Mensajes se autodestruirán al verlos: WhatsApp alista un cambio que “sepultaría” la opción temporal

La forma en se protege lo escrito en WhatsApp está a punto de dar un giro radical, pues hasta ahora dependiendo la configuración, la aplicación permitía que los mensajes se borraran solos después de un tiempo determinado, pero había un inconveniente: el reloj empezaba a correr desde el momento del envío, sin importar si la otra persona había abierto el chat o no.

Si perdió una conversación importante en WhatsApp, así puede recuperarla de forma fácil y rápida con esta función

Para solucionar esto, a través de la edición Beta, WABetaInfo señaló que la plataforma está probando una evolución denominada “After reading” (o “Después de leer”), una herramienta que podría jubilar el sistema de cronómetros fijos y dar todo el poder a la acción de lectura.

Adiós al reloj convencional: el control pasa al destinatario

La gran diferencia de esta actualización es que el tiempo de vida de un mensaje ya no será una cuenta regresiva estática. Con la nueva función, el contenido permanecerá intacto en el chat de quien lo recibe hasta que este decida abrir la conversación.

La nueva función evitaría que los mensajes desaparezcan antes de ser vistos por el destinatario. Foto: 123rf

Es en ese preciso instante cuando aparecen los indicadores de lectura, cuando se activa el proceso de eliminación. Esto garantiza que la información no se pierda antes de que el receptor pueda verla, algo que solía ocurrir con la configuración actual de 24 horas si el contacto estaba desconectado.

Tiempos a la carta y una red de seguridad

WhatsApp no solo cambia el “cuándo” empieza a contar el tiempo, sino que permite personalizar qué tan rápido queremos que desaparezca el rastro una vez visualizado.

Las fuentes indican que los usuarios podrán elegir entre tres intervalos principales:

5 minutos: Para una privacidad casi instantánea.

Para una privacidad casi instantánea. 1 hora: Un margen moderado para repasar el dato.

Un margen moderado para repasar el dato. 12 horas: Para temas que requieren un poco más de permanencia durante el día.

La nueva función ofrecería mensajes que desaparecerían en 5 minutos, 1 hora o 12 horas. Foto: WABetaInfo

¿Qué pasa si la otra persona nunca abre el mensaje? La aplicación ha previsto esto con una “red de seguridad”: si el texto no se lee, se borrará automáticamente al pasar 24 horas, evitando que quede almacenado de forma indefinida en el dispositivo.

El objetivo principal de este cambio es elevar el estándar de privacidad y protección de datos.

WhatsApp: la nueva función que debe tener en cuenta para proteger sus datos

¿Cuándo llegará a todos los móviles?

De acuerdo con lo señalado, esta mejora se encuentra en lo que se conoce como fase “beta”, que es el periodo de pruebas donde un grupo reducido de personas (en dispositivos Android y iPhone) verifica que todo funcione correctamente antes del lanzamiento global.

Se espera que, tras pulir los detalles, la opción llegue a todos los usuarios en las próximas actualizaciones oficiales de la aplicación.