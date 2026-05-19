Sundar Pichai anunció el cambio que tendrá Google la próxima semana: crece el temor de los medios digitales

La manera en la que millones de personas navegan por internet estaría por cambiar la próxima semana. El CEO de Google, Sundar Pichai, presentó una nueva apuesta para transformar su tradicional buscador en un asistente inteligente capaz de ejecutar tareas completas sin necesidad de salir de la plataforma.

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El anuncio lo hizo durante la conferencia anual de la compañía en Mountain View, California, donde la empresa enseñó cómo la inteligencia artificial dejaría de ser únicamente una herramienta para responder preguntas y pasará a convertirse en un agente digital permanente.

Google quiere convertir la búsqueda en una conversación continua

Google explicó que su famosa barra de búsqueda evolucionará hacia una experiencia mucho más interactiva. Según la empresa, los usuarios podrán pedirle a la IA que reserve restaurantes, siga noticias importantes o contacte profesionales con apenas una instrucción.

Tras varios años intentando competir con OpenAI y el impacto mundial de ChatGPT, la tecnológica aseguró que Gemini ya cuenta con 900 millones de usuarios mensuales, mientras que AI Mode supera los 1.000 millones de usuarios al mes en el mundo.

Durante el evento, Pichai presentó Gemini Spark, un agente personal de inteligencia artificial que estará disponible desde la próxima semana para usuarios premium en Estados Unidos.

“Me gusta cómo la búsqueda se parece cada vez menos a una serie de consultas individuales y cada vez más a una conversación continua, que ofrece a los usuarios una comprensión más profunda y los conecta con la inmensidad de la web”, declaró Pichai a periodistas.

Sundar Pichai aseguró que las búsquedas en internet se convertirán en conversaciones continuas con inteligencia artificial. Foto: NurPhoto via Getty Images

La IA comenzará a actuar por los usuarios

La nueva estrategia de Google apunta a que la IA no solo entregue información, sino que también tome acciones concretas. La empresa anunció que este verano boreal comenzarán a operar agentes inteligentes capaces de enviar alertas, hacer reservas o contactar servicios automáticamente.

Además, la compañía reveló un proyecto denominado “cesta de compra universal”, diseñado para integrar compras realizadas desde el buscador, Gemini, YouTube y Gmail, mientras detecta ofertas automáticamente.

Estas novedades forman parte del auge de la llamada “IA agéntica”, una tendencia que ha tomado fuerza en Silicon Valley desde que el desarrollador austríaco Peter Steinberger lanzó OpenClaw a finales de 2025.

La plataforma llamó la atención porque permite que la inteligencia artificial reserve vuelos, administre correos electrónicos e incluso cree aplicaciones mediante instrucciones simples. Posteriormente, OpenAI contrató a Steinberger, intensificando la competencia tecnológica entre las grandes compañías del sector.

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Crece el temor por el futuro de los medios digitales

Aunque las nuevas herramientas prometen facilitar la navegación de los usuarios, también aumentan las preocupaciones de medios digitales y editores, que ven amenazada su audiencia y sus ingresos publicitarios.

Uno de los mayores temores es el llamado “fin del clic”. Según una demanda presentada en Estados Unidos contra Google por Penske Media, editor de The Hollywood Reporter y Rolling Stone, cerca del 58 % de las búsquedas ya terminan sin que el usuario visite una página web.

Crece la preocupación por el llamado “fin del clic” tras las nuevas funciones de Google. Foto: Anadolu via Getty Images

En Europa, el Consejo Europeo de Editores acusó a Google ante la Comisión Europea de utilizar contenido periodístico para alimentar sus resúmenes de IA sin ofrecer compensaciones económicas.

Francia, de hecho, sigue siendo el único gran país europeo donde AI Mode no está disponible, debido a las tensiones entre Google y los grupos editoriales.

Google también enfrenta presiones judiciales

En 2024, un tribunal estadounidense concluyó que Google monopolizó ilegalmente el mercado de búsqueda en línea, una decisión que podría obligar a la empresa a dividir partes de su negocio.

Además, en febrero el Departamento de Justicia apeló un fallo relacionado con el navegador Google Chrome, argumentando que las medidas impuestas no fueron suficientes.

Sin embargo, las audiencias definitivas podrían tardar varios meses más y no se descarta que el proceso continúe hasta 2027.

*Con información de AFP.