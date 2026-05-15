¿Adiós a los 15 GB gratis? Google prueba una nueva medida que limitaría el almacenamiento en Gmail, Drive y Fotos

Google comenzó a probar una nueva política en algunas regiones que limita el almacenamiento gratuito a 5 GB para las nuevas cuentas, en lugar de ofrecer los 15 GB habituales, si no vinculan y verifican su número de teléfono.

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A la hora de crear una nueva cuenta de Google, la tecnológica ofrece normalmente una capacidad de almacenamiento gratuita de 15 GB que se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Asimismo, en caso de necesitar más almacenamiento, permite aumentarlo adquiriendo una suscripción a Google One.

Sin embargo, la tecnológica está modificando esta capacidad de almacenamiento gratuita inicial, limitándola a 5 GB si la nueva cuenta no se vincula a un número de teléfono verificado, de cara a “garantizar que el espacio de almacenamiento solo se añade una vez por persona”, como indica en la notificación enviada a algunos usuarios que han creado nuevas cuentas, según compartieron a través de Reddit.

La tecnológica cambió lo que normalmente ofrecía: una capacidad de almacenamiento gratuita de 15 GB que se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty y Gmail

Así lo confirmó un portavoz de Google en declaraciones a Engadget, quien detalló que se trata de “una nueva política de almacenamiento” que están probando para las cuentas nuevas “creadas en regiones específicas”, lo que ayudará a Google a “seguir ofreciendo un servicio de almacenamiento de calidad” a los usuarios, al tiempo que les impulsan a “mejorar la seguridad de sus cuentas y la recuperación de datos”.

El citado medio señaló igualmente que Google modificó la información en su página de ayuda, que ahora señala que cada cuenta de Google incluye “hasta 15 GB”, cuando antes aseguraba “15 GB”. Este cambio en la página de soporte se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo, según los archivos de Wayback Machine.

En la mayoría de los casos, Google exige vincular un número de teléfono para crear una cuenta. Foto: Getty Images

Con todo ello, se ha de tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, es obligatorio vincular un teléfono para configurar la cuenta de Google. Sin embargo, hay algunas excepciones como cuando se configura un smartphone Android sin tarjeta SIM.

*Con información de Europa Press.