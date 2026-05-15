Tres lugares donde nunca debería guardar el celular: podría dañar el dispositivo y afectar gravemente su salud

El celular se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida cotidiana. Muchas personas lo utilizan constantemente para trabajar, mantenerse comunicadas, entretenerse y realizar tareas diarias, por lo que suele acompañarlas prácticamente todo el tiempo sin prestar demasiada atención al lugar donde lo dejan o guardan.

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Sin embargo, expertos advierten que algunos hábitos cotidianos pueden afectar el rendimiento y la vida útil del dispositivo. Problemas como el sobrecalentamiento, el desgaste acelerado de la batería o fallas inesperadas pueden estar relacionados con sitios inadecuados para almacenar o cargar el teléfono, incluso cuando parecen lugares completamente inofensivos.

Sitios donde nunca debería guardar el celular

Sitios donde la temperatura es elevada

El calor es uno de los principales enemigos de los celulares. Las baterías de ion-litio, utilizadas en la mayoría de los smartphones actuales, están diseñadas para funcionar dentro de ciertos límites de temperatura, y cuando se exponen a niveles elevados durante mucho tiempo, pueden deteriorarse más rápido y presentar fallos.

El dispositivo se puede sobrecalentar por usarlo bajo el calor. Foto: Getty Images

Fabricantes tecnológicos como Apple Inc. y Samsung Electronics recomiendan no mantener los dispositivos en ambientes que superen los 35 °C, ya que el exceso de calor puede afectar tanto el rendimiento como la seguridad del equipo.

Entre los errores más frecuentes está dejar el teléfono cerca de electrodomésticos que generan calor, como hornos o microondas, colocarlo junto a computadores y televisores encendidos, o cargarlo debajo de almohadas, mantas o prendas de ropa. Estas prácticas podrían incrementar considerablemente la temperatura interna del celular.

Si usa el celular mientras lo cargas, el dispositivo puede generar calor extra debido al consumo de energía. Foto: Getty Images

Los riesgos invisibles de los baños y cocinas

Aunque muchas personas acostumbran llevar el celular al baño o la cocina, expertos advierten que estos espacios pueden afectar el funcionamiento del dispositivo con el paso del tiempo. En el baño, la humedad y el vapor que se producen durante las duchas pueden ingresar lentamente por las aberturas del teléfono y provocar daños internos, incluso si el equipo nunca entra en contacto directo con el agua.

Además del riesgo para el dispositivo, expertos también alertan sobre la acumulación de bacterias. De acuerdo con el portal Gizmodo en Español, el baño concentra numerosos microorganismos y bacterias de origen intestinal que pueden terminar en la superficie del celular, aumentando la exposición a gérmenes durante el uso diario.

El celular puede sufrir salpicaduras de agua si se lleva al baño. Foto: Getty Images

En la cocina, el problema suele estar relacionado con el calor, la grasa suspendida en el ambiente y los cambios bruscos de temperatura, según información reseñada por La Razón. Estos factores pueden deteriorar componentes sensibles como los sensores, los altavoces o el puerto de carga, reduciendo la vida útil del teléfono inteligente.

El bolsillo no debería ser una buena opción

Uno de los motivos por los que expertos desaconsejan llevar el celular en el bolsillo del pantalón está relacionado con la exposición continua a las ondas de radiofrecuencia que emiten estos dispositivos al conectarse a redes móviles, wifi o datos.

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Según el portal Vita Medicina Reproductiva, la radiación electromagnética emitida por los móviles puede ser absorbida por el organismo y afectar el ADN de los espermatozoides. Además, el calor que genera el dispositivo también podría influir negativamente en la producción espermática.

Algunas investigaciones científicas han asociado la exposición frecuente al calor y a las ondas electromagnéticas del celular con posibles alteraciones en la fertilidad masculina. Un estudio publicado en la revista científica Fertility and Sterility indicó que estos factores podrían reducir la movilidad y la viabilidad de los espermatozoides.