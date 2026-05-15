Spotify estrena cuentas supervisadas para menores en planes gratuitos: podrán escuchar música de forma segura

Spotify comenzó a extender las cuentas administradas para menores a los usuarios con el plan gratuito con publicidad de la plataforma en algunas regiones, de manera que más usuarios menores de 13 años puedan explorar música de forma segura con el control de sus padres y tutores, así como anuncios acordes a su edad.

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Anunciadas en septiembre de 2024 y lanzadas oficialmente en octubre del pasado año, las cuentas administradas para menores son una opción hasta ahora enmarcada en el plan Premium Familiar, que permite a los más jóvenes crear sus propias listas de reproducción así como recibir recomendaciones personalizadas de Spotify y disfrutar de canciones enviadas por otros usuarios, garantizando experiencias seguras.

Ahora, Spotify anunció que estas cuentas administradas para menores también estarán disponibles para los usuarios con planes gratuitos con publicidad, de manera que más padres o tutores puedan ofrecer un espacio acorde para oyentes menores de 13 años y contribuir a crear sus propios hábitos musicales con controles mejorados.

Cuentas administradas para menores en el plan gratuito de Spotify. Foto: Europa Press

Por el momento, las cuentas administradas para menores se han extendido a los planes gratuitos de Spotify en Argentina, Colombia, Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Suecia, aunque llegarán a más regiones próximamente, como explicó Spotify en un comunicado en su blog.

Así, los menores podrán explorar la música de forma independiente creando sus listas de reproducción y recibiendo recomendaciones de Spotify acordes a su edad, al tiempo que los padres y tutores guían la experiencia y su entorno musical.

La plataforma busca proteger a los menores. Foto: Getty Images

Concretamente, los controles parentales incluyen funciones de filtros de contenido explícito, asimismo los padres podrán controlar y restringir la reproducción de artistas y canciones específicos, además de disponer de una opción para deshabilitar los videos.

Igualmente, los menores no tendrán acceso a funciones como los Mensajes y Jam, aunque sí recibirán sus propios resúmenes de Wrapped personalizados al final de cada año. En lo relativo a la publicidad, los oyentes jóvenes escucharán anuncios de Spotify acordes para su edad, incluyendo información útil sobre cómo sacarle partido a la aplicación.

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Para configurar las cuentas parentales, los usuarios deberán acceder a la pestaña de ‘Controles parentales’ dentro del menú de ‘Configuración y privacidad’ y, tras ello, escoger la opción de ‘Crear una cuenta administrada’ y seguir los pasos.

*Con información de Europa Press.