Cómo convertir un celular viejo en cámara de seguridad wifi para el hogar: solo debe seguir estos simples pasos

La necesidad de proteger la vivienda de forma económica ha motivado el reaprovechamiento de aparatos electrónicos que ya no se usan. Una de las soluciones más simples consiste en transformar un celular antiguo en una cámara de vigilancia con conexión wifi, lo que permite mantener funciones útiles sin adquirir equipos nuevos.

Este recurso fortalece la seguridad del hogar al mismo tiempo que da una segunda vida a dispositivos que normalmente quedarían guardados o desechados. Además de representar un ahorro, podría contribuir a reducir el impacto ambiental asociado a los residuos tecnológicos al extender el uso de equipos existentes.

Starlink, disponible en los celulares: así puede acceder gratis a una conexión estable y sin interrupciones

Reutilizar un smartphone como cámara de seguridad aporta múltiples ventajas. Esta práctica mejora la protección del hogar, permite vigilar a personas cercanas o mascotas y promueve la economía circular al disminuir la necesidad de adquirir equipos nuevos y reducir la generación de residuos electrónicos.

El aprovechamiento de un teléfono en desuso también impulsa hábitos de consumo más responsables, ya que prolonga la vida útil de los dispositivos y ayuda a prevenir la liberación de componentes contaminantes en el entorno.

Un celular que parecía inútil puede convertirse en una opción eficaz para monitorear el hogar mediante conexión Wi-Fi. Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, ofrece una alternativa accesible frente a los sistemas tradicionales de videovigilancia, facilitando que más hogares cuenten con herramientas de seguridad sin realizar grandes inversiones.

La conversión de un celular antiguo en cámara de vigilancia es un procedimiento simple y al alcance de cualquier usuario. Solo se requiere un teléfono en buen estado, el dispositivo principal para supervisar, conexión wifi estable y una aplicación especializada que permita transmitir y recibir imágenes en tiempo real, como Alfred Camera, AirDroid Personal, Pro-Vue y Wyze.

Las cámaras de vigilancia conectadas pueden saturar el ancho de banda sin que se note. Foto: Getty Images

¿Cómo es el proceso?

La instalación se realiza mediante una serie de pasos simples. Primero se prepara el teléfono antiguo reiniciándolo, conectándolo a la red wifi y manteniéndolo enchufado para un funcionamiento continuo.

Luego se instala la aplicación elegida en ambos dispositivos, se accede con la misma cuenta y se configura el equipo antiguo como cámara mientras el celular principal funciona como monitor.

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: su cuenta de Instagram podría ser hackeada en segundos con solo hacer clic

Finalmente, el dispositivo debe colocarse en un punto estratégico del hogar y se pueden ajustar opciones como detección de movimiento, notificaciones y almacenamiento de grabaciones.

Para optimizar el rendimiento del sistema, se recomienda fijar el teléfono con soportes o trípodes que garanticen estabilidad, activar el modo “no molestar” y definir horarios o áreas específicas para recibir alertas. Estas medidas permiten un monitoreo más eficiente, reducen interrupciones innecesarias y mejoran el control general de la vigilancia doméstica.