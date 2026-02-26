Tecnología

Starlink disponible en los celulares: así puede acceder gratis a una conexión estable y sin interrupciones

Para solicitar el beneficio, los interesados deben ingresar al portal oficial del servicio y completar el proceso de solicitud.

Redacción Tecnología
26 de febrero de 2026, 6:47 a. m.
Es posible acceder a este beneficio para tener acceso al internet satelital.
La expansión de Starlink, proyecto de la empresa SpaceX de Elon Musk, surge como una alternativa real para llevar internet a territorios donde la conectividad ha sido limitada por la falta de redes terrestres. A través de su constelación de satélites, el servicio posibilita acceso a internet de alta velocidad y baja latencia en zonas rurales y apartadas, ampliando las oportunidades de comunicación y acceso digital en regiones desconectadas.

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: su cuenta de Instagram podría ser hackeada en segundos con solo hacer clic

Con el objetivo de facilitar el acceso a su tecnología, la compañía habilitó una promoción que permite usar su internet satelital sin costo durante 30 días. Para solicitar el beneficio, los interesados deben ingresar al portal oficial del servicio, ubicar la opción de prueba gratuita, registrar la dirección donde se instalará el sistema y completar el proceso de solicitud en línea para comenzar la experiencia sin pago inicial.

Desde febrero, los usuarios en Venezuela pueden contratar Starlink con una reducción del 50 % en su plan residencial.
El servicio de internet satelital de Starlink ya está disponible en algunos países. Foto: Getty Images

Durante el periodo de prueba, las personas pueden navegar en la web, realizar videollamadas, ver contenido en streaming y usar distintas aplicaciones para evaluar el desempeño del servicio en su ubicación. La compañía sugiere revisar previamente los términos y condiciones de la promoción, con el fin de conocer sus alcances, limitaciones y requisitos específicos.

Además, en el portal oficial de Starlink también está disponible la herramienta “Ver mapa de disponibilidad y velocidades”, que permite identificar las zonas donde el servicio ya opera, los territorios en lista de espera y las áreas donde se proyecta su próxima expansión, especialmente en áreas tradicionalmente con difícil acceso.

NASA confirma falla técnica que aplaza el esperado e histórico sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna

Algo se retuerce bajo el hielo: científicos revelan qué se oculta en las profundidades heladas de Groenlandia

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: su cuenta de Instagram podría ser hackeada en segundos con solo hacer clic

Si se quedó sin internet, antes de conectarse a una nueva red wifi, preste atención a este mensaje para evitar ser hackeado

Científicos advierten que así debemos prepararnos para el fenómeno astronómico “más notable” del año que ocurrirá el 28 de febrero

El ingenioso enchufe que es tendencia y promete cambiar por completo la forma en que conecta sus electrodomésticos en el hogar

¿Miedo arqueológico? El misterio de la tumba del primer emperador chino, sellada por más de 2000 años, que nadie quiere abrir

Ya puede acceder al internet satelital Starlink: los requisitos que debe cumplir si quiere tener una conexión veloz y estable

Starlink aterriza en los hogares: así puede acceder al internet satelital de Elon Musk para decir adiós a la mala conexión

Internet satelital Starlink en segundos: esta es la forma correcta de registrarse y activar el servicio en su celular

Contar con un servicio estable es esencial para mantener la productividad, el entretenimiento y la comunicación sin interrupciones.
¿Cómo crear una cuenta de Starlink?

De acuerdo con datos publicados por Spacelink Installations, para abrir una cuenta en Starlink es necesario ingresar primero al portal oficial www.starlink.com y, una vez dentro, elegir la opción ‘Crear cuenta’ o el botón equivalente que da inicio al proceso de registro.

Luego, se diligencia un formulario con datos básicos como nombre completo, correo electrónico y una contraseña segura. Es fundamental que el correo sea válido, ya que Starlink envía un mensaje con un enlace de confirmación para activar la cuenta. Tras completar esta verificación, el sistema puede pedir información adicional, entre ella la dirección de envío, los datos de facturación y un método de pago vigente.

Llamar a un contacto que lo bloqueó: el truco que puede aplicar en su celular para intentar comunicarse con un número restringido

Una vez creada la cuenta, el usuario puede poner en marcha su kit descargando la aplicación oficial en el teléfono móvil y siguiendo las indicaciones de instalación. El proceso incluye ubicar la antena en un lugar despejado, sin obstáculos, para asegurar el mejor rendimiento de la conexión.

