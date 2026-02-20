Internet satelital Starlink en segundos: esta es la forma correcta de registrarse y activar el servicio en su celular

Hoy en día, la calidad de la conexión a internet se ha convertido en un factor clave para los usuarios, ya que de ella dependen actividades diarias como el uso de celulares, computadoras, televisores y electrodomésticos inteligentes. Contar con un servicio estable es esencial para mantener la productividad, el entretenimiento y la comunicación sin interrupciones.

Para cubrir esta necesidad, han surgido soluciones que buscan garantizar una conexión continua y confiable. Estas alternativas permiten a los usuarios navegar, trabajar y disfrutar de contenidos digitales sin preocuparse por cortes o lentitud, mejorando significativamente la experiencia tecnológica en el hogar y en entornos remotos.

Starlink es un sistema de internet satelital diseñado para ofrecer conectividad global Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Una de las innovaciones más destacadas es Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, la empresa de Elon Musk. Su propuesta se centra en ofrecer conexión de alta velocidad y baja latencia en cualquier lugar, incluso en áreas rurales o alejadas, donde la infraestructura convencional no llega.

Por ello, si adquirió un dispositivo o plan de Starlink, los usuarios deben crear una cuenta fácilmente mediante su página web o la aplicación disponible para Android e iOS.

Al acceder, el usuario solo necesita seleccionar la opción ‘Activar Starlink’ y seguir las instrucciones en pantalla para completar el registro de manera rápida y segura. Lo importante a tener en cuenta es que no solo permite utilizar el servicio, sino también gestionar funciones importantes, como supervisar el rendimiento, configurar el equipo y acceder directamente al soporte técnico.

Este avance tecnológico se ha consolidado como una alternativa efectiva para llevar internet a comunidades rurales y zonas alejadas, donde otras opciones no están disponibles.

Al mismo tiempo, la expansión de su cobertura en América Latina ha despertado el interés de numerosos usuarios por descubrir qué dispositivos móviles pueden aprovechar al máximo esta innovadora forma de conexión.

¿Cómo crear una cuenta de Starlink?

Según información compartida en Spacelink Installations, para crear una cuenta en Starlink, el primer paso es ingresar al sitio web oficial: www.starlink.com. Una vez allí, el usuario debe seleccionar la opción ‘Crear Cuenta’ o un botón similar que inicie el registro.

Starlink permite gestionar el servicio de internet satelital de manera fácil y segura. Foto: NurPhoto via Getty Images

A continuación, se completa un formulario con información básica, como nombre completo, correo electrónico y una contraseña segura. Es importante que el correo sea correcto, ya que Starlink enviará un mensaje con un enlace que debe confirmarse para validar la cuenta. Tras esta verificación, el sistema puede solicitar datos adicionales, como la dirección de envío, información de facturación y un método de pago válido.

Con la cuenta creada, el usuario puede configurar su kit Starlink descargando la aplicación oficial en el celular y siguiendo las instrucciones para instalar el equipo correctamente. Esto incluye ubicar la antena en un espacio libre de obstáculos que garantice la mejor conexión posible.

Además, la cuenta permite gestionar la conexión de forma segura, activar y configurar el equipo, supervisar la calidad de la señal y el consumo de datos, acceder a actualizaciones, recibir soporte técnico y administrar pagos o ajustes del plan contratado.