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¿Se quedó sin espacio en Google Drive? Este sencillo truco le permitirá seguir aprovechando gratis los 15 GB de almacenamiento

Cuando se alcanza el límite disponible, el usuario no puede subir nuevos documentos, imágenes, videos ni crear archivos dentro de Drive.

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Redacción Tecnología
30 de marzo de 2026, 2:15 p. m.
Existe la opción de liberar espacio, lo que permite seguir utilizando los servicios sin interrupciones
Existe la opción de liberar espacio, lo que permite seguir utilizando los servicios sin interrupciones Foto: Getty Images

Hoy en día, una parte significativa de la vida de los usuarios se encuentra almacenada en dispositivos como celulares y computadoras. Estos equipos, más allá de ser fuentes de entretenimiento, han sido diseñados para guardar información como archivos, fotografías, videos, contraseñas y otros datos relevantes.

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En este contexto, Google se ha consolidado como uno de los gigantes tecnológicos más influyentes del mundo gracias a su amplio ecosistema de servicios. Entre ellos, destaca Google Drive, una herramienta fundamental para almacenar, compartir y gestionar archivos en la nube.

Se trata de un servicio que permite guardar documentos, imágenes, videos y otros contenidos sin ocupar espacio en el dispositivo físico. Con solo una cuenta de Google, los usuarios pueden acceder a su información desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que cuenten con conexión a internet. Además, está integrado con herramientas como Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones, lo que facilita la creación y edición de contenido en línea.

No obstante, uno de los inconvenientes más frecuentes es el límite de almacenamiento gratuito de 15 GB, que suele agotarse con rapidez. Cuando esto ocurre, los usuarios no pueden subir nuevos archivos ni crear documentos en Google Drive, lo que dificulta tareas cotidianas como guardar trabajos, compartir información o realizar copias de seguridad. Asimismo, otros servicios que dependen de este espacio, como la sincronización automática, pueden dejar de funcionar con normalidad.

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La función de Google Drive para liberar espacio de almacenamiento sin eliminar documentos importantes

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Uno de los impactos más críticos es que Gmail deja de recibir nuevos correos cuando el espacio está lleno. Foto: Getty Images

Ante esta situación, resulta fundamental tomar medidas para liberar espacio o ampliar la capacidad de almacenamiento. De acuerdo con Xataka, las fotos y los videos pueden ocupar gran parte del espacio disponible, especialmente si se tiene activada la copia de seguridad automática.

Para solucionarlo, se recomienda eliminar imágenes innecesarias —como las borrosas o duplicadas— y activar el modo “Ahorro de almacenamiento”, que reduce la calidad de los archivos para optimizar el espacio. También es posible comprimir archivos ya guardados desde la opción “Gestionar almacenamiento”.

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El espacio de Google Drive no funciona de manera independiente, sino que está integrado con otros servicios de Google. Foto: Anadolu via Getty Images

Por otro lado, los correos electrónicos, especialmente aquellos que incluyen archivos adjuntos, también consumen una cantidad considerable de memoria. Como alternativa, se sugiere configurar la eliminación automática de mensajes mediante filtros en Gmail o cancelar suscripciones a listas de correo para evitar la acumulación de contenido innecesario.

En definitiva, eliminar archivos que no se requieren, revisar correos con adjuntos pesados y vaciar la papelera son acciones básicas que pueden marcar la diferencia. Igualmente, existe la opción de ampliar la capacidad mediante planes de almacenamiento adicionales, lo que permite continuar utilizando estos servicios sin interrupciones.