Gratis, con Gemini se puede solucionar el problema de espacio en Google Drive

Gemini permite liberar espacio en Google Drive de forma gratuita con simples comandos.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

22 de octubre de 2025, 1:38 a. m.
Una herramienta gratuita de Google ayuda a recuperar almacenamiento en Drive en segundos.
Gemini identifica lo que ocupa más espacio en Drive y permite eliminarlo gratis. | Foto: Composición de SEMANA con imagen generada por Grok y Getty

Guardar fotos, documentos y respaldos en la nube puede volverse en una necesidad diaria, sin embargo, el espacio gratuito que ofrece Google Drive puede llenarse rápidamente si no se tiene un buen control y muchos usuarios no saben tienen presente qué existen archivos que ocupan más memoria o cuáles ya no necesitan.

La inteligencia artificial Gemini se ha convertido en una herramienta útil para detectar archivos pesados o antiguos y eliminarlos de forma inteligente, sin tener que revisarlos uno por uno.

Cómo se resuelve con Gemini

Cada vez es más común que celulares se queden sin espacio disponible, no solo por fotos o vídeos recientes, sino por copias de seguridad automáticas, archivos duplicados y documentos que los usuarios ni siquiera recuerdan haber guardado.

Es importante tener presente que Google Drive almacena datos de múltiples aplicaciones, como respaldos de WhatsApp, fotos antiguas o incluso contactos sincronizados.

Nano Banana es el editor de fotos de Gemini, la IA de Google.
Una función de Google ayuda a eliminar archivos pesados del Drive sin pagar ni instalar nada. | Foto: Getty Images

Ante este escenario, Gemini permite organizar y limpiar Drive utilizando simples instrucciones en lenguaje natural, esta herramienta analiza el contenido almacenado y muestra opciones que podrían ser ya no necesarias, ayudando a liberar espacio en minutos.

Contexto: Sus fotos, como información compartida en Gemini, puede usarlas Google y esta es la manera de impedirlo

Cómo se usa la IA

De acuerdo Xataka, el proceso es muy sencillo, pues se debe ingresar a Google Drive y presionar el ícono de Gemini el cual esta representado como una estrella, para que se abra el chat y escribir una solicitud.

A diferencia de las búsquedas tradicionales, aquí no es necesario conocer el nombre del archivo, basta con describir lo que se desea encontrar.

La falta de almacenamiento puede afectar el rendimiento del celular.
La saturación del Drive tiene solución gratuita con la nueva función de Gemini. | Foto: Getty Images

Algunas de las indicaciones que deberá hacerle a Gemini para que presente los archivos, son:

  • “Muéstrame los archivos que ocupan más de 20 MB”
  • “Enséñame documentos que ya no uso”
  • “Encuentra archivos que subí hace más de cinco años”

Gemini se encarga de rastrear los datos y ofrecer una lista precisa para que el usuario decida qué conservar y qué eliminar.

Esta función ahorra tiempo y convierte la limpieza digital en una tarea fácil y accesible para cualquier persona, sin necesidad de conocimientos técnicos.

“Puedes mover archivos y carpetas a la papelera y, luego, restablecerlos (en un plazo de 30 días después de hacerlo). Si borras archivos y carpetas, se quitarán de forma permanente de Drive. Si borras, restableces o eliminas definitivamente varios archivos o carpetas a la vez, es posible que los cambios tarden en reflejarse”, recuerda Google.

