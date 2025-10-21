Gratis, con Gemini se puede solucionar el problema de espacio en Google Drive

Guardar fotos, documentos y respaldos en la nube puede volverse en una necesidad diaria, sin embargo, el espacio gratuito que ofrece Google Drive puede llenarse rápidamente si no se tiene un buen control y muchos usuarios no saben tienen presente qué existen archivos que ocupan más memoria o cuáles ya no necesitan.

La inteligencia artificial Gemini se ha convertido en una herramienta útil para detectar archivos pesados o antiguos y eliminarlos de forma inteligente, sin tener que revisarlos uno por uno.

Cómo se resuelve con Gemini

Cada vez es más común que celulares se queden sin espacio disponible, no solo por fotos o vídeos recientes, sino por copias de seguridad automáticas, archivos duplicados y documentos que los usuarios ni siquiera recuerdan haber guardado.

Es importante tener presente que Google Drive almacena datos de múltiples aplicaciones, como respaldos de WhatsApp, fotos antiguas o incluso contactos sincronizados.

Una función de Google ayuda a eliminar archivos pesados del Drive sin pagar ni instalar nada. | Foto: Getty Images

Ante este escenario, Gemini permite organizar y limpiar Drive utilizando simples instrucciones en lenguaje natural, esta herramienta analiza el contenido almacenado y muestra opciones que podrían ser ya no necesarias, ayudando a liberar espacio en minutos.

Cómo se usa la IA

De acuerdo Xataka, el proceso es muy sencillo, pues se debe ingresar a Google Drive y presionar el ícono de Gemini el cual esta representado como una estrella, para que se abra el chat y escribir una solicitud.

A diferencia de las búsquedas tradicionales, aquí no es necesario conocer el nombre del archivo, basta con describir lo que se desea encontrar.

La saturación del Drive tiene solución gratuita con la nueva función de Gemini. | Foto: Getty Images

Algunas de las indicaciones que deberá hacerle a Gemini para que presente los archivos, son:

“Muéstrame los archivos que ocupan más de 20 MB”

“Enséñame documentos que ya no uso”

“Encuentra archivos que subí hace más de cinco años”

Gemini se encarga de rastrear los datos y ofrecer una lista precisa para que el usuario decida qué conservar y qué eliminar.

Esta función ahorra tiempo y convierte la limpieza digital en una tarea fácil y accesible para cualquier persona, sin necesidad de conocimientos técnicos.