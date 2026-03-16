Método rápido que recomiendan expertos para lograr que su celular vuelva a ser rápido como antes

En la actualidad, uno de los problemas más comunes entre quienes utilizan teléfonos inteligentes es recibir la notificación de que el almacenamiento está lleno. Aunque los fabricantes han incrementado la capacidad de memoria en muchos dispositivos, la cantidad de archivos que se generan cada día, especialmente fotos y videos de alta calidad, hace que el espacio disponible se reduzca con rapidez.

A esto se suma el espacio que ocupan los videojuegos y varias aplicaciones de uso cotidiano, como las plataformas de mensajería, que suelen descargar automáticamente imágenes, audios y videos que llegan a los chats. Esto provoca que el almacenamiento se llene casi sin que el usuario lo note. Con el paso del tiempo, ese consumo silencioso termina afectando el rendimiento del equipo.

Cuando la memoria del celular se encuentra saturada, es común que el dispositivo comience a funcionar con más lentitud. Algunas aplicaciones tardan más en abrir, otras pueden congelarse por momentos y, en ciertas ocasiones, los videos se reproducen con interrupciones o cortes.

Diversas organizaciones de la industria tecnológica coinciden en que mantener un control periódico del almacenamiento puede ayudar a prolongar el buen funcionamiento de los teléfonos inteligentes.

Revise qué está ocupando el espacio del celular

El primer paso recomendado por especialistas es verificar qué elementos están utilizando la mayor parte de la memoria. Para hacerlo, basta con ingresar al menú de configuración o ajustes del celular y buscar la sección dedicada al almacenamiento.

En ese apartado, el sistema muestra un desglose del espacio utilizado por diferentes categorías como:

Aplicaciones

Fotografías

Videos

Documentos

Esta información permite identificar con claridad qué tipo de archivos están ocupando más memoria.

En la configuración del celular se puede ver cuánto espacio usan apps, fotos, videos y documentos. Foto: Montaje SEMANA con fotos de Getty Images

Entre los contenidos que con mayor frecuencia saturan el dispositivo se encuentran las aplicaciones que ya no se usan, especialmente aquellas que acumulan:

Caché

Videos guardados

Capturas de pantalla antiguas que dejaron de ser útiles

Archivos duplicados que se almacenan sin que el usuario lo advierta

Cómo cargar su celular si se fue la luz: opciones prácticas para mantener batería en emergencias o cortes de energía

El “espacio de respiración” que recomiendan los especialistas

Uno de los consejos más repetidos por analistas del sector tecnológico es mantener siempre una parte del almacenamiento libre. Según estas recomendaciones, lo ideal es conservar entre un 10 % y un 15 % de la memoria disponible.

Analistas tecnológicos recomiendan mantener entre un 10 % y un 15 % del almacenamiento libre para evitar que el celular se vuelva lento. Foto: Getty Images

A esta práctica muchos expertos la llaman ‘espacio de respiración’, ya que permite que el sistema operativo gestione mejor los procesos internos del dispositivo. Cuando el celular cuenta con ese margen de almacenamiento libre, las aplicaciones suelen abrirse con mayor rapidez y el funcionamiento general del equipo se mantiene más estable.