Cómo cargar su celular si se fue la luz: opciones prácticas para mantener batería en emergencias o cortes de energía

En caso de que se encuentre en un establecimiento sin energía, ya sea por cortes de luz o por fallas en el suministro debido a tormentas intensas o apagones, estas son algunas de las estrategias que puede implementar para cargar su dispositivo móvil y no quedarse sin batería, por si necesita comunicarse de emergencia o mantenerse informado.

Dejar el celular cargando toda la noche: el detalle clave que muchos no consideran y puede dañar la batería

Batería portátil

Esta es la primera opción si se está quedando sin carga de su celular. Para ello, se recomienda tener en casa o a la mano una batería cargada y con alta capacidad. Estos dispositivos almacenan energía y permiten cargar celulares, tabletas u otro elemento electrónico. Se recomienda mantener uno a la mano y verificar que tenga batería suficiente para los casos de emergencia.

Las baterías portátiles son la mejor opción en caso de emergencia. Foto: Getty Images

Carga del carro

Si no cuenta con una batería portátil, pero sí puede acceder a un carro, puede conectar su celular por unos minutos. Esta es una de las opciones más rápidas y eficientes, pues la mayoría de los vehículos cuenta con un puerto USB o tomas de corriente de 12 voltios que permiten conectar un celular o una tableta hasta completar su carga completa. Para que se pueda cargar el dispositivo, el motor del carro debe estar encendido.

La mayoría de los carros tiene conector USB para cargar el celular. Foto: Getty Images

Energía solar

Los cargadores solares son una gran opción para las personas que buscan una solución ecológica, además de que son baterías que se recargar con la luz solar, por lo que no requieren de que las personas las estén conectando de manera constante, lo que es una ventaja sobre las baterías portátiles. No obstante, como su efectividad depende del clima, en los días nublosos o con lluvia puede disminuir la carga de electricidad y no ser eficiente al cargar el celular u otro dispositivo.

Otras opciones

Si la luz se fue de manera repentina y no tiene acceso a ninguno de los elementos mencionados, puede conectar su celular a un computador cargado, pues este tiene la capacidad de darle un poco de energía que podrá ser útil en emergencias. Esta opción es limitada, pues depende de la carga del computador y, pese a que esté al 100 %, no le va a suministrar suficiente energía a su dispositivo móvil.