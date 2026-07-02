Por primera vez, científicos registran el viaje migratorio de una ballena junto a su cría

Un grupo de investigadores logró registrar por primera vez el recorrido migratorio completo de una ballena franca austral junto a su cría, un hecho que representa un importante avance para el estudio de esta especie. Durante más de ocho meses, la madre y su ballenato recorrieron el Atlántico Sur en un extenso viaje que permitió conocer con mayor precisión sus desplazamientos entre las zonas de reproducción y alimentación.

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El seguimiento fue posible gracias a un transmisor satelital colocado en la ballena en septiembre de 2025. La hembra inició su travesía desde la Península Valdés en noviembre de ese mismo año y regresó en mayo de 2026 tras recorrer más de 13.400 kilómetros. Al finalizar el viaje, los científicos comprobaron que el dispositivo seguía funcionando y que la cría había completado con éxito la migración junto a su madre.

Este recorrido de Sodium representa un hito dentro del proyecto Siguiendo Ballenas, una iniciativa que desde 2014 busca comprender mejor los movimientos migratorios de las ballenas francas australes. Hasta ahora, solo se habían registrado tres viajes completos, por lo que el regreso exitoso de una madre junto a su cría constituye un hecho poco común y de gran valor científico.

El seguimiento fue posible gracias a un transmisor satelital colocado en la ballena en septiembre de 2025. Foto: Getty Images

Esta investigación es fruto del trabajo conjunto de organizaciones científicas de Argentina, Brasil, Dinamarca y Estados Unidos. Desde el inicio del programa, los expertos han realizado el seguimiento satelital de 145 ballenas, lo que ha permitido reunir información clave sobre sus rutas, hábitos y comportamiento a lo largo del Atlántico Sur.

El monitoreo de Sodium comenzó varias semanas antes de que iniciara su migración. De acuerdo con información publicada por Mongabay en Español, la ballena fue observada durante 56 días antes de emprender el viaje, permitiendo a los científicos obtener un panorama más completo de sus desplazamientos y documentar cada etapa de la travesía.

La madre y su ballenato recorrieron el Atlántico Sur en un extenso viaje. Foto: Getty Images

Además, los investigadores destacaron la importancia de la Península Valdés como uno de los principales refugios de reproducción de la ballena franca austral en Argentina. Cada año, estos cetáceos llegan a las aguas del Golfo Nuevo y del Golfo San José para aparearse y dar a luz. Asimismo, la población de esta región mostró una recuperación constante en las últimas décadas, tras el fin de la caza comercial de la especie.