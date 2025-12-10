Videos muestran cómo se vivió el potente temblor en Colombia: muchos salieron a la calle en pijama y con cobijas

Un fuerte temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre, que despertó y levantó de sus camas a muchos.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo fue de 5,8 grados, se registró a las 3:27 a. m. y tuvo su epicentro en el municipio de Los Santos, en Santander, una de las zonas con más actividad sísmica en todo el país.

Yo desde mi cama viendo a los que si siguen el protocolo #Temblor 🛌 pic.twitter.com/iJFD4fgMWB — Alexa Cediel (@salexza) December 10, 2025

La profundidad fue de alrededor de 150 kilómetros y fue ampliamente sentido en Colombia: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Soacha fueron algunos de los sitios en los que los ciudadanos lo percibieron.

Debido a la hora, muchos todavía estaban acostados y durmiendo cuando todo ocurrió, o por lo menos no se habían arreglado para salir a sus trabajos. Por ello, a través de redes sociales se publicaron videos de la reacción frente al movimiento telúrico y de cómo se movilizaron las personas.

Incluso, hubo quienes salieron con cobijas para hacerle frente al frío que había en ese momento. Algunos hasta estaban en pantaloneta y despeinados.

Se sintió fuerte #temblor en Bogotá… pic.twitter.com/yurOE9wU8b — Ser Feliz es Gratis (@desagregandonos) December 10, 2025

Pese a lo fuerte que fue el sismo, hasta el momento no se ha reportado ninguna emergencia o afectación de infraestructura o de personas, aunque las autoridades siguen monitoreando la situación para descartar cualquier inconveniente.

Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, entregó más detalles del movimiento, informó que han sido más de 4.000 los reportes de ciudadanos que percibieron el temblor en diferentes zonas del país.

“Recordamos que la región de la Mesa de Los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos miedo sísmico, que libera energía sísmica todos los días”, señaló.

El experto indicó que el sismo de este miércoles tiene la particularidad de que no ocasiona ningún daño en la superficie, pero sí es sentido ampliamente en varios puntos a nivel nacional. Esto se da, según dijo, porque la energía liberada se proyecta en todas las dimensiones.

Dios mío fue mi imaginación o tembló a las 3 de la mañana 😱😱😱 #Bogota #Temblor pic.twitter.com/fRCUlUnKuI — Julián Andrés (@JuliAndres68) December 10, 2025

“Conocer este proceso nos permite estar preparados y entender mejor el lugar donde vivimos”, manifestó.