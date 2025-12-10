Suscribirse

Videos muestran cómo se vivió el potente temblor en Colombia: muchos salieron a la calle en pijama y con cobijas

El temblor levantó a varios ciudadanos de sus camas y los obligó a salir de sus casas.

Redacción Nación
10 de diciembre de 2025, 11:29 a. m.
Así salieron las personas tras el temblor de este miércoles.
Así salieron las personas tras el temblor de este miércoles. | Foto: Foto 1: @JCFloriant / Foto 2: @JuliAndres68

Un fuerte temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre, que despertó y levantó de sus camas a muchos.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo fue de 5,8 grados, se registró a las 3:27 a. m. y tuvo su epicentro en el municipio de Los Santos, en Santander, una de las zonas con más actividad sísmica en todo el país.

La profundidad fue de alrededor de 150 kilómetros y fue ampliamente sentido en Colombia: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Soacha fueron algunos de los sitios en los que los ciudadanos lo percibieron.

Debido a la hora, muchos todavía estaban acostados y durmiendo cuando todo ocurrió, o por lo menos no se habían arreglado para salir a sus trabajos. Por ello, a través de redes sociales se publicaron videos de la reacción frente al movimiento telúrico y de cómo se movilizaron las personas.

Contexto: Fuerte temblor despertó a Colombia: Bucaramanga, Medellín y Bogotá, entre las ciudades donde se sintió con fuerza

Incluso, hubo quienes salieron con cobijas para hacerle frente al frío que había en ese momento. Algunos hasta estaban en pantaloneta y despeinados.

Pese a lo fuerte que fue el sismo, hasta el momento no se ha reportado ninguna emergencia o afectación de infraestructura o de personas, aunque las autoridades siguen monitoreando la situación para descartar cualquier inconveniente.

Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, entregó más detalles del movimiento, informó que han sido más de 4.000 los reportes de ciudadanos que percibieron el temblor en diferentes zonas del país.

Contexto: Cómo saber si se acerca un terremoto: así funciona la nueva herramienta de Google para compartir alertas sísmicas desde Android

“Recordamos que la región de la Mesa de Los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos miedo sísmico, que libera energía sísmica todos los días”, señaló.

El experto indicó que el sismo de este miércoles tiene la particularidad de que no ocasiona ningún daño en la superficie, pero sí es sentido ampliamente en varios puntos a nivel nacional. Esto se da, según dijo, porque la energía liberada se proyecta en todas las dimensiones.

Conocer este proceso nos permite estar preparados y entender mejor el lugar donde vivimos”, manifestó.

Por lo pronto, el monitoreo sigue adelante y hasta ahora no se ha registrado ninguna emergencia por cuenta de este potente movimiento telúrico.

