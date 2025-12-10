Fuerte temblor despertó a Colombia: Bucaramanga, Medellín y Bogotá, entre las ciudades donde se sintió con fuerza

Un sismo de magnitud 5,9 se registró en la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, que generó una amplia percepción en varias regiones del país, incluidas Bogotá, Bucaramanga y Tunja.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del evento fue localizado en el municipio de La Mesa de Los Santos, Santander, a las 03:27 a. m. (hora local).

Temblor en Colombia el 10 de diciembre de 2025. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

La profundidad del temblor fue de 150 kilómetros, característica que permitió que su onda expansiva se sintiera en un extenso radio geográfico.

En una comunicación posterior, el SGC recordó que la región de la Mesa de Los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta, donde se encuentra un nido sísmico que libera energía diariamente.

Según el Servicio, “diversas teorías indican que el Nido Sísmico de Bucaramanga tiene su origen en fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre, que interactúan de forma compleja en esta zona reducida, razón por la cual los sismos que se producen tienen como epicentro el municipio de Los Santos”.

Hasta el momento se ha registrado en redes sociales la notable intensidad del movimiento en Medellín y Bogotá, mientras que los organismos de socorro y gestión del riesgo iniciaron protocolos de verificación.

📢 Tras el sismo de magnitud 5.8 con epicentro en Los Santos, Santander, desde la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones.

A la hora no se presentan novedades.



Mantenemos… pic.twitter.com/EX7qO75nQ8 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) December 10, 2025

Hasta el momento no se han reportado daños estructurales mayores ni víctimas que lamentar.

Los sismos de este nido se caracterizan, como en este caso, por profundidades cercanas a los 150 km y magnitudes bajas a moderadas, que, por lo general, no generan daños en superficie ni suelen ser ampliamente sentidos, ya que las ondas sísmicas pierden gran parte de su energía antes de llegar a ella.

Sin embargo, este evento fue ampliamente sentido porque, en algunos casos, la energía liberada se proyecta en varias direcciones y no alcanza a disiparse completamente antes de llegar a la superficie.

Temblor en Colombia el 10 de diciembre de 2025. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

Posteriormente, hacia las 5:00 a. m., el SGC informó a los medios: “Hasta el momento hemos recibido más de 4.000 reportes de ‘sentido’ en todo el territorio colombiano, correspondientes a más de 480 centros poblados, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia y en la ciudad de Bogotá”.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad oficial encargada de vigilar y estudiar la actividad sísmica que se presenta diariamente en distintas zonas del territorio nacional. Se recuerda a la ciudadanía siempre consultarla como fuente principal de la información relacionada.

Temblores recientes en Colombia

El pasado 7 de diciembre, Día de las Velitas en Colombia —una notable fecha que marca el inicio oficial de la Navidad en el país—, también se sintieron algunos sismos.

Colombia, por su posición geográfica, es propensa a registrar tanto movimientos telúricos menores como sismos de mayor intensidad, por lo cual es crucial mantener la calma frente a la actividad sísmica percibida y a la información que se comparte.

A través de su sitio web oficial y su cuenta oficial en X, el SGC notificó de los temblores del domingo, 7 de diciembre.

¿Y el volcán Puracé?

En Colombia, se registran más temblores de tierra de los que se perciben y, cuando hay emisión de ceniza, la preocupación aumenta. Eso fue lo sucedido con el volcán Puracé el pasado lunes festivo, 8 de diciembre, y sobre el cual el Servicio Geológico Colombiano emitió un boletín extraordinario.

Pero lo primero que hay que decir es que no hay motivos para conectar el temblor del 10 de diciembre con la actividad del volcán, que lleva semanas en alerta por la emisión de cenizas.

Registro de la cámara Mina, ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza registrada a las 6:01 a. m. del 9 de diciembre de 2025, que alcanzó una altura de 1.000 metros sobre la cima del volcán Puracé. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

Específicamente, la actividad sísmica está localizada, de acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, bajo el cráter del Puracé y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su emisión hacia la atmósfera.

También indicó que se han registrado “señales asociadas al fracturamiento de roca de baja magnitud, ubicadas bajo el flanco oriental del volcán, a menos de 1 km del cráter y a profundidades entre 1 y 3 km”.

El 29 de noviembre, el SGC y las autoridades de Puracé les recomendaron a las comunidades aledañas al volcán no acercarse a la zona del cráter debido al riesgo de exposición a gases o emisiones de ceniza. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

Con un monitoreo constante y los radares encendidos las 24 horas, el Servicio Geológico mantiene la alerta Naranja y enfatiza que, por ahora, no es posible establecer que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable, lo que impide pasar a alerta Amarilla.

De hecho, una vez que se observe calma total, se requiere un tiempo prudencial para evaluar todos los parámetros monitoreados y determinar tendencias que indiquen una estabilidad confiable.

A finales de noviembre, se ordenó la evacuación preventiva en Puracé: autoridades ordenan salida inmediata en zona de amenaza alta tras incremento de actividad volcánica. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

¿Qué hacer durante un temblor?

El Servicio Geológico Colombiano aconseja mantener la calma frente a un sismo.

Según el organismo, lo primero que se debe hacer es buscar refugio inmediato. En caso de estar dentro de un edificio sismorresistente, recomiendan ubicarse cerca de columnas, bajo un escritorio o en áreas señalizadas como seguras, evitando siempre las ventanas y objetos que puedan caer.