Tembló en Meta hoy miércoles 18 de marzo

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), esta mañana de miércoles, 18 de marzo, se presentó un temblor que tuvo como epicentro el municipio de Puerto Gaitán, departamento de Meta.

El SGC indicó que el sismo re registró a las 6:42 a. m. de este miércoles y su magnitud fue de 2,7 con profundidad superficial.

Por el momento, no hay reportes de organismos locales sobre daños materiales en esa zona del Meta.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

Esto es lo pasa en la superficie, o bajo tierra, después de un temblor, según el Servicio Geológico Colombiano

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: