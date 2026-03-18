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Tembló en Meta hoy miércoles 18 de marzo

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un reporte tras ese sismo.

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Redacción Nación
18 de marzo de 2026, 8:45 a. m.
Temblor en Meta.
Temblor en Meta. Foto: SGC

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), esta mañana de miércoles, 18 de marzo, se presentó un temblor que tuvo como epicentro el municipio de Puerto Gaitán, departamento de Meta.

El SGC indicó que el sismo re registró a las 6:42 a. m. de este miércoles y su magnitud fue de 2,7 con profundidad superficial.

Por el momento, no hay reportes de organismos locales sobre daños materiales en esa zona del Meta.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

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Esto es lo pasa en la superficie, o bajo tierra, después de un temblor, según el Servicio Geológico Colombiano

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

  • En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
  • En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
  • Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.