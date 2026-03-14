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Temblor en Cundinamarca durante la madrugada del sábado 14 de marzo

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó el reporte de este sismo.

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Redacción Nación
14 de marzo de 2026, 6:14 a. m.
Gráfico del SGC sobre el temblor en Quetame, Cundinamarca.
Gráfico del SGC sobre el temblor en Quetame, Cundinamarca. Foto: Tomado de la cuenta en X: @sgcol

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), siendo las 4:29 a. m. de este sábado, 14 de marzo, se presentó un movimiento telúrico en el departamento de Cundinamarca.

El SGC informó a través de sus cuentas oficiales que el temblor de magnitud 2.5 tuvo una profundidad superficial (Menor a 30 km) y su epicentro fue el municipio de Quetame, Cundinamarca.

Por el momento, no hay reportes de daños materiales y/o personas heridas en la zona.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

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La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible,siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros.Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.

En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.

Si conduce un vehículo:reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.