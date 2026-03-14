Temblor en Cundinamarca durante la madrugada del sábado 14 de marzo

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), siendo las 4:29 a. m. de este sábado, 14 de marzo, se presentó un movimiento telúrico en el departamento de Cundinamarca.
El SGC informó a través de sus cuentas oficiales que el temblor de magnitud 2.5 tuvo una profundidad superficial (Menor a 30 km) y su epicentro fue el municipio de Quetame, Cundinamarca.
Por el momento, no hay reportes de daños materiales y/o personas heridas en la zona.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-03-14, 04:29 hora local Magnitud 2.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Quetame, Cundinamarca ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/SQisqlxw2r— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 14, 2026
Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo
Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.
La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible,siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros.Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.
Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:
En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
Si conduce un vehículo:reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.