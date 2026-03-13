Terminó el misterio sobre la gigantesca roca que fue a parar a una calle de Armero: no la expulsó el volcán Nevado del Ruiz

El 13 de noviembre de 1985 se presentó en Colombia el peor desastre natural en la historia del país. Ese día, alrededor de 22.000 mil personas murieron, luego de que el volcán Nevado del Ruiz hiciera erupción, afectando a varias poblaciones de los departamentos de Caldas y Tolima.

De acuerdo con los expertos, los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron alrededor del 10 % del glaciar de la montaña, enviando flujos de lodo, tierra y escombros que descendieron por las laderas del Nevado del Ruiz y luego se encaminaron hacia los cauces de varios ríos.

“Nos salvamos por minutos”, la historia del reportero que contó cómo el Nevado del Ruiz rugió y sepultó a Armero

Tras lo anterior, la población de Armero, Tolima, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz, fue destruida. Miles de personas murieron y cientos terminaron desaparecidas tras la fuerza de los lahares.

Ahora, cuando ha pasado 40 años de la peor tragedia en la historia de Colombia, en Armero solo hay desolación, calles enmontadas y fachadas de viviendas que un día fueron el orgullo de un pueblo pujante y soñador.

Armero, el pueblo que borró del mapa la erupción del volcán Nevado del Ruiz en noviembre de 1985. Foto: CARLOS LINARES PINZON - SEMANA

Entre las calles, hay algo que llama la atención y que se ha convertido en algo icónico de esa tragedia. Se trata de una gigantesca piedra.

Si bien, hay quienes decían que dicha roca fue expulsada del volcán Nevado del Ruiz, desde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicaron a través de un video que ello no es cierto.

A través de un video, Julio Fierro Morales, Geólogo y director general del SGC, dijo que en realidad no se trata de una roca volcánica y mucho menos fue expulsada por el volcán Nevado del Ruiz, sino que es un megalito.

“Los llamamos megalitos, son bloques, gigantescos. Es roca metamórfica, de esa está hecha la Cordillera Central en este sector. Su edad, es de decenas de millones de años, no viene directamente del volcán, no fue una roca lanzada hacia afuera por el volcán Nevado del Ruiz, sino que hizo parte del lahar que en 1985 destruyó está ciudad [Armero]”, explicó Fierro.