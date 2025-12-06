Volcán Puracé en alerta: SGC confirma seis emisiones de ceniza en un día y columnas de más de 700 metros

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que este sábado, 6 de diciembre, el volcán Puracé mostró un incremento en la actividad interna del sistema volcánico, especialmente por la presencia de sismicidad vinculada al movimiento de fluidos en su interior.

Este comportamiento, característico de señales “tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP)”, se ha concentrado bajo el cráter y está relacionado con la emisión constante de gases que ascienden a la atmósfera, junto con la persistencia de un tremor continuo que refleja la inestabilidad del edificio volcánico.

Durante las últimas 24 horas, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán ha registrado seis emisiones de ceniza en el volcán Puracé 🌋. En este enlace pueden leer el boletín extraordinario que publicamos hoy para conocer más detalles 👉 https://t.co/z4WTB3KzpZ pic.twitter.com/kqLxhUKEGz — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 6, 2025

El reporte también detalló que parte de estas señales sísmicas estuvo acompañada de expulsiones de ceniza, cuya trayectoria dependió de las condiciones del viento, que en las últimas horas ha soplado principalmente hacia el oriente.

Entre las emisiones más relevantes se destacó la registrada a las 6:04 a. m., cuando la columna superó los 700 metros por encima de la cima del volcán. En total, se contabilizaron seis episodios de expulsión de ceniza durante la jornada, eventos que llevaron al SGC a emitir advertencias dirigidas a la Aeronáutica Civil, con el fin de prevenir riesgos para la navegación aérea en la zona.

“En cuanto a los parámetros geoquímicos, mediante detección satelital se registraron emisiones de dióxido de azufre (SO₂), las cuales se han dispersado hacia el nororiente dentro de un radio de 200 km respecto al volcán, siguiendo la dirección predominante del viento. La cantidad de SO₂ emitido se mantiene dentro del rango de valores observado en semanas anteriores”, dice el más reciente comunicado de la SGC.

Además, el informe agrega que mientras el volcán permanezca en alerta naranja, pueden observarse variaciones momentáneas en su actividad, incluso aparentes disminuciones respecto a días o semanas anteriores.

Columna de gases y ceniza registrada a las 6:04 a. m. del 6 de diciembre de 2025, con una altura mayor a los 700 m sobre la cima del volcán Puracé. | Foto: Servicio Geológico Colombiano (SGC)

No obstante, estos descensos no significan que el sistema haya vuelto a la normalidad. Para retornar al nivel de alerta amarilla, las autoridades deben contar con un periodo suficiente para analizar de forma continua los parámetros monitoreados y confirmar, mediante tendencias claras, que el volcán presenta una estabilidad real y sostenida.

Recomendaciones de las autoridades

A través de un boletín extraordinario, las autoridades instaron a los habitantes de las zonas cercanas al volcán a mantenerse alejados del cráter. Según explicaron, el nivel actual de actividad implica un riesgo elevado, pues podrían producirse liberaciones inesperadas de gases o expulsiones de ceniza capaces de afectar a quienes permanezcan en el área.