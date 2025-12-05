Reportan nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó 900 metros sobre la cima

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó una nueva emisión de gas y ceniza en el volcán Puracé, en la cadena volcánica Los Coconucos, que alcanzó una altura cercana a los 900 metros sobre la cima.

La entidad, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, indicó que estos eventos se registraron en medio de un comportamiento que sigue siendo objeto de monitoreo constante.

Según el SGC, desde la publicación del boletín extraordinario del 4 de diciembre y hasta el momento del más reciente reporte de este 5 de diciembre, continúa el registro de sismicidad asociada al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico.

Este comportamiento corresponde a señales tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP), localizadas principalmente bajo el cráter del Puracé y relacionadas con la emisión sostenida de gases hacia la atmósfera. De igual manera, se mantiene el tremor continuo.

Algunas de estas señales estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza, cuya dispersión dependió de las condiciones del viento. Entre ellas, destacó la registrada a las 10:11 a. m. del día anterior, con una altura cercana a los 900 metros sobre la cima. En total, se presentaron seis emisiones de ceniza, por las cuales se emitieron alertas a la Aeronáutica Civil para la gestión de tráfico aéreo en la zona.

“Las buenas condiciones atmosféricas permitieron detectar satelitalmente anomalías térmicas al interior del cráter del volcán Puracé. En estas observaciones no se evidenciaron cambios significativos con respecto al día anterior. Estas variaciones están posiblemente asociadas al aporte de calor proveniente de los gases que ascienden desde el interior del volcán hacia la superficie”, detalló el SGC.

En el componente geoquímico, también por detección satelital, se registraron emisiones de dióxido de azufre (SO₂), dispersadas hacia el suroriente en un radio de hasta 200 kilómetros, siguiendo la dirección predominante del viento. La cantidad de SO₂ emitido se mantiene dentro de los valores previamente observados.

El SGC recordó que, pese a que la actividad puede mostrar fluctuaciones temporales mientras el volcán permanece en estado de alerta Naranja, estas disminuciones no implican un retorno inmediato a condiciones estables. Para declarar un cambio al estado de alerta Amarilla se requiere un periodo de evaluación que confirme tendencias de estabilidad.