Suscribirse

Nación

Reportan nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó 900 metros sobre la cima

La actividad sísmica y las emisiones continúan bajo vigilancia mientras el volcán permanece en estado de alerta Naranja.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 10:33 p. m.
Registro de la cámara térmica Mina, ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza registrada a las 4:14 p. m. del 4 de diciembre de 2025, con una altura de hasta 900 m sobre la cima del volcán Puracé.
Registro de la cámara térmica Mina, ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé | Foto: Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó una nueva emisión de gas y ceniza en el volcán Puracé, en la cadena volcánica Los Coconucos, que alcanzó una altura cercana a los 900 metros sobre la cima.

La entidad, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, indicó que estos eventos se registraron en medio de un comportamiento que sigue siendo objeto de monitoreo constante.

Contexto: Evacuación preventiva: Parques Nacionales cierra sectores del Puracé tras elevarse a naranja la alerta del volcán

Según el SGC, desde la publicación del boletín extraordinario del 4 de diciembre y hasta el momento del más reciente reporte de este 5 de diciembre, continúa el registro de sismicidad asociada al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico.

Este comportamiento corresponde a señales tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP), localizadas principalmente bajo el cráter del Puracé y relacionadas con la emisión sostenida de gases hacia la atmósfera. De igual manera, se mantiene el tremor continuo.

Nuevas emisiones en el volcán Puracé.
Nuevas emisiones en el volcán Puracé. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @sgcol

Algunas de estas señales estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza, cuya dispersión dependió de las condiciones del viento. Entre ellas, destacó la registrada a las 10:11 a. m. del día anterior, con una altura cercana a los 900 metros sobre la cima. En total, se presentaron seis emisiones de ceniza, por las cuales se emitieron alertas a la Aeronáutica Civil para la gestión de tráfico aéreo en la zona.

“Las buenas condiciones atmosféricas permitieron detectar satelitalmente anomalías térmicas al interior del cráter del volcán Puracé. En estas observaciones no se evidenciaron cambios significativos con respecto al día anterior. Estas variaciones están posiblemente asociadas al aporte de calor proveniente de los gases que ascienden desde el interior del volcán hacia la superficie”, detalló el SGC.

En el componente geoquímico, también por detección satelital, se registraron emisiones de dióxido de azufre (SO₂), dispersadas hacia el suroriente en un radio de hasta 200 kilómetros, siguiendo la dirección predominante del viento. La cantidad de SO₂ emitido se mantiene dentro de los valores previamente observados.

El SGC recordó que, pese a que la actividad puede mostrar fluctuaciones temporales mientras el volcán permanece en estado de alerta Naranja, estas disminuciones no implican un retorno inmediato a condiciones estables. Para declarar un cambio al estado de alerta Amarilla se requiere un periodo de evaluación que confirme tendencias de estabilidad.

La entidad reiteró su recomendación de “no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores” y de seguir el proceso eruptivo a través de los boletines oficiales, así como las instrucciones de autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro dio inesperada orden a los militares por amenaza de Donald Trump a Colombia: “Con la vida”

2. ¿Qué necesita Atlético Nacional, contra América de Cali, para jugar la final de la Liga BetPlay con Tolima?

3. Esto dijo Carlos Antonio Vélez del grupo que le tocó a Colombia en el Mundial 2026: “La única parte que no me gusta...”

4. Reportan nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó 900 metros sobre la cima

5. La reacción de la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo al conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

volcánpuraceCeniza

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.