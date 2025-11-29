Evacuación preventiva: Parques Nacionales cierra sectores del Puracé tras elevarse a naranja la alerta del volcán

Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre temporal de varios sectores del Parque Nacional Natural Puracé luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevara a naranja la alerta del volcán que tiene el mismo nombre.

La decisión busca reducir riesgos para visitantes, comunidades y personal que opera en la zona protegida.

Evacuación preventiva en Puracé: autoridades ordenan salida inmediata en zona de amenaza alta tras incremento de actividad volcánica. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

El SGC reportó este 29 de noviembre un incremento sostenido en la actividad volcánica. Columnas de gases y ceniza que superaron los 1.000 metros, mayor sismicidad superficial y la presencia de fluidos al interior del edificio volcánico.

El comportamiento, registrado en un boletín extraordinario difundido desde la mañana, confirma un cambio en la dinámica del Puracé.

Ante este escenario, Parques Nacionales activó restricciones inmediatas. Los sectores de San Nicolás, San Juan, San Rafael, Pilimbala y Paletera permanecerán cerrados.

El volcán Puracé ha tenido un aumento en su actividad sísmica. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

Lo mismo ocurre con los senderos hacia el volcán, la cadena volcánica de los Coconucos, los termales de San Juan y la cascada de San Nicolás. Durante el periodo de restricción no se permitirá el ingreso de visitantes ni de prestadores de servicios ecoturísticos.

El cierre estará vigente hasta que la alerta retorne a nivel amarillo o verde, condición que, según las autoridades, permitirá retomar actividades con un margen mayor de seguridad.

Emisión de ceniza del volcán Puracé, el pasado martes 25 de noviembre | Foto: Pantallazo de video del SGC

Por ahora, la entidad advierte que un estado naranja puede derivar en emisiones frecuentes de ceniza, explosiones menores, sismos sentidos, proyectiles balísticos, flujos de lava, lahares y acumulación de gases, eventos que representan riesgos para quienes transitan o trabajan dentro del parque.

Los equipos de Parques Nacionales continuarán en labores de monitoreo, control y acompañamiento institucional mientras evoluciona la actividad del volcán.

La recomendación a quienes habitan o visitan el Puracé es atender únicamente la información de los canales oficiales y mantenerse alertas a nuevas disposiciones.

Esta foto muestra una fumarola que se apreció en la mañana del domingo 2 de febrero de 2025. | Foto: Suministrada periodista Marcelo Zúñiga

Entre las recomendaciones dirigidas a la comunidad se destaca evitar cualquier aproximación al cráter o a zonas clasificadas como de amenaza alta.