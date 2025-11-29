Suscribirse

Evacuación preventiva en Puracé: autoridades ordenan salida inmediata en zona de amenaza alta por incremento de actividad volcánica

En esta franja de mayor riesgo, según información oficial, residen alrededor de 70 personas.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 9:07 p. m.
El Volcán Puracé entró en una fase crítica de vigilancia. Tras el cambio a alerta naranja anunciado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó la evacuación inmediata de la Zona 1, el sector clasificado como de amenaza alta.

En esta franja, según información oficial, residen alrededor de 70 personas, cuya salida depende de la orden directa del municipio de Puracé, Cauca, en el marco de su autonomía.

El ajuste del nivel de alerta se dio luego de que la red de monitoreo detectara aumento en la sismicidad, emisiones continuas de gases y columnas de ceniza que superan los mil metros, cambios que el SGC calificó como “significativos en la dinámica interna del volcán”.

La entidad aclaró que la alerta naranja no implica una erupción inminente, pero sí eleva la probabilidad de un evento volcánico que afecte a las comunidades cercanas.

A partir de esta actualización, el Gobierno nacional, las entidades operativas y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) activaron protocolos de alistamiento y preposicionamiento, con el fin de disponer personal, equipos y rutas de atención en caso de una emergencia mayor.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció el envío inmediato de una comisión técnica al territorio para apoyar el proceso de evaluación y seguimiento.

Entre las recomendaciones dirigidas a la comunidad se destaca evitar cualquier aproximación al cráter o a zonas clasificadas como de amenaza alta.

Las autoridades insisten en el uso de tapabocas y protección para ojos y piel ante la posible caída de ceniza, así como en cubrir las fuentes de agua para evitar contaminación.

También piden mantener listo un kit de emergencias, revisar rutas de evacuación y seguir exclusivamente los comunicados del SGC, la UNGRD y las autoridades locales.

Con el Puracé bajo observación permanente y las primeras medidas preventivas en marcha, la situación exige vigilancia constante y coordinación entre las comunidades, los resguardos indígenas del área y las instituciones responsables del manejo del riesgo. El SGC reiteró que continuará emitiendo reportes diarios mientras se mantenga el nivel de alerta.

