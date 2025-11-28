Sigue cayendo ceniza en poblaciones cercanas al volcán Puracé en Cauca: hay pronunciamiento del Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció recientemente que el volcán Puracé, ubicado en el departamento de Cauca, había realizado una emisión de ceniza el pasado marte 25 de noviembre a las 5:35 p. m.

Precisamente, el SGC reveló impresionantes imágenes del momento en que el Puracé, que hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos, hizo la emisión de ceniza que alcanzó los 1.7 km de altura.

De hecho, la caída del material volcánico fue confirmada por habitantes de la vereda Cristales, ubicada a un costado del volcán.

“Les recordamos que el volcán sigue en nivel de alerta Amarilla, lo que significa que permanece activo y presenta variaciones en los parámetros monitoreados, así como otras manifestaciones asociadas. Por ello, hacemos un llamado a las comunidades a no acercarse a la zona alta del volcán, estar atentas a la información técnica generada por el SGCy a seguir las recomendaciones de las autoridades competentes”, informó el SGC el pasado miércoles 26 de noviembre.

🌋 A las 5:35 p. m. del martes 25 de noviembre, el volcán Puracé-cadena volcánica Los Coconucos realizó una emisión de ceniza que alcanzó los 1.7 km de altura. 🎥 El fenómeno fue observado y grabado por nuestros expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán… pic.twitter.com/0TX0ajNIqs — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 26, 2025

Ahora, el SGC se volvió a pronunciar a través de sus redes sociales. La entidad indicó que algunas personas les reportaron que ayer jueves, 27 de noviembre, siguió cayendo ceniza en poblaciones cercanas al volcán Puracé.

Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, se pronunció al respecto.

“Se han recibido varios reportes de caídas de ceniza en el municipio de Puracé...en algunas veredas del municipio de Puracé, tales como Anambio, Cristales y en la cabecera municipal del municipio. Esta caída de ceniza obedece a que se están presentando una serie de emisiones de gases y de ceniza desde el cráter del volcán Puracé, los cuales están asociados con la ocurrencia de sismos, asociados a la dinámica de fluidos al interior del volcán", dijo Raigosa a través de un video.

🗣 Algunas personas nos han reportado que el jueves, 27 de noviembre de 2025, ha caído ceniza en las poblaciones cercanas al volcán Puracé.



En este video, Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, nos cuenta más detalles sobre la… pic.twitter.com/p8EPiHb8Ok — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 28, 2025

Desde el SGC colombiano pidieron a la ciudadanía mantenerse informados a través de los canales oficiales.