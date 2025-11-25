Suscribirse

Nación

Servicio Geológico Colombiano alerta sobre inesperado cambio sísmico en volcán cerca a Popayán

Se ha reportado caída de ceniza y las autoridades recomiendan a la ciudadanía seguir atentamente el comportamiento de este volcán.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 12:21 a. m.
Volcán Puracé.
Volcán Puracé. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un aumento en las señales sísmicas relacionadas con movimiento de fluidos, tipo Tremor (TR) y tipo Largo Periodo (LP), localizadas debajo del cráter del volcán Puracé a profundidades menores a 1 kilómetro.

Este volcán pertenece a la cadena volcánica Los Coconucos, ubicado a 27 kilómetros al suroriente de Popayán, en el departamento del Cauca.

Contexto: Nuevo temblor en Colombia sacude el área de influencia del volcán Nevado del Huila este martes 25 de noviembre

“Este aumento en la desgasificación también ha estado acompañado en horas de la mañana del 25 de noviembre con una columna de 1.6 kilómetros de altura y coloración grisácea, la cual se asocia a material particulado tipo ceniza”, detalló Cristian Santacoloma, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán.

Las comunidades indígenas de diferentes territorios enfrentan dificultades debido a los efectos naturales originados por la actividad de la cadena volcánica ubicada en el municipio de Puracé concretamente en el Churiquinga.
Cadena volcánica Los Coconucos. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

El volcán Puracé y la cadena volcánica de los Coconucos se mantienen en un estado de alerta amarillo, en el cual se pueden presentar este tipo de fenómenos superficiales.

“Se pueden presentar algunas incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, anomalías térmicas de baja energía, ruidos, sismos sentidos, olores, precipitación de azufre elemental en inmediaciones al cráter y en fuentes termales y fumarolas, desgasificación en zonas diferentes al cráter, formación de grietas y ocurrencia de lahares menores”, dice el SGC en su comunicado.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía seguir atentamente la evolución de este volcán a través de los boletines extraordinarios y demás información publicada en los canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“El Servicio Geológico Colombiano continuará atento a la evolución del fenómeno volcánico e informará oportunamente sobre los cambios que puedan presentarse. También se hace un llamado a la comunidad para que no se acerque a la parte alta del volcán Puracé y estén atentos a los comunicados oficiales”, puntualiza la entidad sísmica del país, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mario Yepes tendrá a campeones del mundo y de Champions en su partido de despedida: lista de invitados

2. “Si podemos hacerlo por las buenas, bien; si es por las malas, también”: Trump sobre las conversaciones con Maduro

3. Jugó con James Rodríguez en la Selección Colombia y sería nuevo jugador de Millonarios: “Está todo listo”

4. Álvaro Uribe, rodeado del personal del Ubérrimo, confesó que este martes fue “un día difícil” para él y su familia: “Que Dios nos ayude”

5. La joven que dejó su vida para mudarse como mochilera en Asia: la historia que cautiva las redes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

volcánpuraceServicio Geológico Colombiano

Noticias Destacadas

Volcán Puracé.

Servicio Geológico Colombiano alerta sobre inesperado cambio sísmico en volcán cerca a Popayán

Capturan encapuchados que vendían droga en el barrio Antioquia.

Nuevo golpe a jíbaros del Barrio Antioquia: unos vendían droga encapuchados, otros intentaron huir por los techos; estos son los detalles

Redacción Semana
No

Contralor aclara el “hallazgo fiscal” que dejaron los viajes de Juliana Guerrero en los helicópteros de la Policía

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.