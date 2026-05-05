Guatemala en este 2026 se ha convertido en uno de los destinos más seductores y llamativos de Centroamérica, y uno de los atractivos más conocidos sigue siendo el Lago Atitlán.

Antigua Guatemala: uno de los lugares que no puede dejar de visitar en Centro América

Tanto este lago como el Parque Nacional Tikal han sido nominados como mejor atracción turística de México y Centroamérica en los World Travel Awards 2026, un reconocimiento que confirma lo que los viajeros ya saben de memoria, pues este país no decepciona.

Ubicado en el altiplano occidental de Guatemala, a unos 1.560 metros sobre el nivel del mar, el Lago Atitlán es de origen volcánico y está rodeado por tres imponentes volcanes: San Pedro (ubicado al oeste), Tolimán (ubicaso al sur-centro) y Atitlán (ubicado al sureste, siendo el más alto de los tres), este último coronando los 3.537 metros de altura.

Con más de una docena de pueblos mayas en sus orillas, cada uno con nombres de apóstoles, Atitlán ofrece una combinación única de naturaleza espectacular y cultura viva.

Lago Atitlán en Guatemala Foto: Getty Images

Estos son los pueblos destacados y conocidos:

Panajachel : es el lugar perfecto para encontrar hospedaje y transporte, pues es el más turístico.

: es el lugar perfecto para encontrar hospedaje y transporte, pues es el más turístico. San Juan la Laguna: es el pueblo más colorido y es conocido por sus murales y arte textil.

es el pueblo más colorido y es conocido por sus murales y arte textil. San Pedro la laguna : lo que conquista de este pueblo es su ambiente, los cafés y la vida nocturna.

: lo que conquista de este pueblo es su ambiente, los cafés y la vida nocturna. Santiago Atitlán: Este pueblo es uno de los más grandes y auténticos, el centro de la cultura tzutujil y el hogar del culto al “Masimón”.

Este pueblo es uno de los más grandes y auténticos, el centro de la cultura tzutujil y el hogar del culto al “Masimón”. San Marcos la laguna: la tranquilidad hace parte de lo que llama la atención de este pueblo, pues es perfecto para los retiros de yoga y meditación.

la tranquilidad hace parte de lo que llama la atención de este pueblo, pues es perfecto para los retiros de yoga y meditación. Santa Catarina Palopó y San Antonio Palopó: acá lo que capta la atención de los turistas son sus aguas termales, la cerámica y las fachadas pintadas de azul.

@franciscoacosta1989 Desde las antiguas ruinas mayas de Tikal, hasta la fuerza imponente del Volcán de Fuego, Guatemala se revela como una tierra sagrada donde la historia, la naturaleza y el alma se unen. Un país que vibra con el corazón de su gente, la belleza de sus paisajes y el poder eterno de su espíritu. 🔥 Guatemala: tierra de fuego, alma eterna. 🇬🇹✨ #GuatemalaEpica #TierraDeFuego #ViajaPorGuatemala #viral #fyp ♬ sonido original - Frank

Otros pueblos incluyen: Santa Cruz la laguna, Tzununa, Jaibalito, San Jorge la laguna y San Pablo la laguna.

El punto de entrada del lago es por Panajachel, conocido como “Pana”, y es aquí desde donde las lanchas conectan con pueblos como San Juan La Laguna, San Pedro y San Marcos.

En San Juan, las calles están llenas de murales coloridos que cuentan la cultura local, y es el lugar ideal para visitar talleres de tejidos tradicionales donde las mujeres explican el proceso de teñido natural hasta el tejido final.

Estos son los planes que debe hacer cuando visite Guatemala

Para los amantes de la aventura volcánica, el ascenso al Volcán San Pedro es imperdible: su cima se alza a 3.020 metros sobre el pequeño pueblo que lleva el mismo nombre y ofrece vistas panorámicas al lago y los volcanes vecinos; el sendero abre a las 6 de la mañana y la subida toma unas tres o cuatro horas a buen ritmo.

Más allá del senderismo, los viajes en bote al atardecer, los talleres de tejido, los paseos en globo aerostático y las caminatas por senderos volcánicos completan una oferta que satisface tanto al mochilero como al viajero de lujo.