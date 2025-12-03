Volcán Puracé emite nuevas emisiones de ceniza; revelan detalles de su actividad sísmica

Desde hace varios días, la actividad sísmica del volcán Puracé ha presentado gran alarma en el país, por lo que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) se encuentra en constante monitoreo.

Ante esto, la entidad confirmó que sobre las 11:34 a. m. y las 1:14 p. m. de este 3 de diciembre de 2025, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán registró dos nuevas señales sísmicas asociadas a emisiones de ceniza.

“Estas emisiones no significan que hayamos tenido aumentos o disminuciones en la actividad del volcán, simplemente son fluctuaciones en su actividad”, detalló Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC.

Las columnas de ceniza alcanzaron entre 500 y 700 metros de altura, valores menores a otros registrados la semana pasada, aunque la entidad no descarta la posibilidad de emisiones con alturas mayores.

“Invitamos a las personas a que tengan calma, seguimos en estado de alerta naranja y los invitamos a que sigan la actividad del volcán a través de nuestros canales oficiales de comunicación”, agregó Raigosa a través de un video publicado en las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano, para tranquilidad de la ciudadanía.

Algunos de ustedes nos han preguntado por la ocurrencia de emisiones de ceniza del 🌋volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca. Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, nos cuenta más detalles al respecto.



La entidad, que monitorea la actividad sísmica del país, hizo un llamado especial a la comunidad en general para mantener la calma; confirmó que el volcán permanece en estado de alerta naranja, y reiteran la importancia de seguir únicamente la información oficial.

“El Servicio Geológico Colombiano seguirá siendo el monitoreo continuo del volcán Puracé a las 24 horas del día y estará informando oportunamente sobre cualquier novedad que se pueda presentar”, puntualizó el coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán.

El SGC dio a conocer a la ciudadanía el momento exacto de la emisión de ceniza registrada este 3 de diciembre a las 1:14 p. m., captado por la cámara de monitoreo Lavas Rojas, ubicada al noroccidente del volcán Puracé y a 2,4 kilómetros del cráter.