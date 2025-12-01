Volcán Puracé: emiten alerta a la Aeronáutica Civil tras columna de gases y ceniza que superó los 700 metros

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó nuevos cambios en la actividad del volcán Puracé, en la cadena volcánica Los Coconucos, tras registrar en las últimas horas varias señales sísmicas relacionadas con el movimiento de fluidos bajo el cráter.

De acuerdo con la entidad, estas señales corresponden a eventos de tipo Tremor (TR) y tipo Largo Periodo (LP), asociados a la emisión constante de gases volcánicos hacia la atmósfera.

Según el boletín extraordinario del SGC emitido este lunes, primero de diciembre, algunas de estas señales se han presentado acompañadas de pequeñas emisiones de ceniza que han sido dispersadas por los cambios en la dirección de los vientos.

Las observaciones realizadas indican que las columnas de gases y ceniza han alcanzado alturas superiores a los 700 metros, aunque la entidad precisó que no ha sido posible determinar su altura total debido a condiciones climáticas adversas que han limitado la visibilidad de las cámaras instaladas en la zona de influencia del volcán.

Registro de la cámara IR Mina ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza registrada a las 9:26 p. m. del 30 de noviembre de 2025, con una altura mínima estimada de 700 m sobre la cima del volcán Puracé. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

Durante el periodo evaluado, el SGC emitió cuatro alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil, una de ellas reportada a las 9:23 p. m. del domingo 30 de noviembre, luego de registrarse “una señal de tremor volcánico con altura de columna que superó los 700 metros sobre la cima del volcán Puracé y una dispersión hacia el oriente”.

Hasta el momento, no se han recibido reportes de caída de ceniza por parte de las comunidades ubicadas en las inmediaciones del macizo volcánico. La entidad reiteró que el volcán permanece en estado de alerta naranja, lo que implica posibles fluctuaciones temporales en sus niveles de actividad.

Esta actividad puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, aunque esto no significa necesariamente que el sistema esté retornando a condiciones estables.

“Para regresar a un nivel más estable (estado de alerta amarilla), se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable”, detalló la entidad.

El SGC recomendó a la población no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores y continuar atentos a la evolución del fenómeno a través de los canales oficiales.