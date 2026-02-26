El Servicio Geológico Colombiano aclara la situación con relación a la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá

En la tarde del miércoles 25 de febrero se registró la erupción del volcán de lodo de San Juan de Urabá que sorprendió a los habitantes de este municipio del departamento de Antioquia.

Ante esta situación, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió una comunicación y aclaró la situación con los volcanes de lodo como parte de tranquilidad a la comunidad.

Impresionantes imágenes de la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá: las llamas se vieron desde otros municipios

“Son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos, y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos”, dijo la entidad que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país.

El SGC mencionó que en Colombia, entre los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, en zonas cercanas al Caribe, se extienden centenares de volcanes de lodo.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la expulsión de lodo y gases, lo que generó alarma entre los habitantes del municipio. Foto: Tomado del perfil en Facebook de Julio Cesar

“En total hay más de 100 volcanes de lodo y cientos de manifestaciones adicionales de salidas de lodo por bocas que no conforman volcanes. Establecer un sistema de monitoreo para cada uno de ellos no es viable, pues, con frecuencia, surgen nuevas manifestaciones de estos fenómenos”, detalló.

La erupción del diapiro, como se le llama técnicamente, provocó llamas que superaron los 10 metros de altura y fueron visibles desde zonas lejanas, como el municipio de Necoclí, ubicado aproximadamente a una hora del volcán.

“En cuanto a la amenaza por las manifestaciones de este tipo de volcanes, esta se relaciona con el flujo de lodos hacia zonas de cultivos y viviendas, los agrietamientos del terreno y la eventual explosividad de los gases”, afirmó la entidad.

De acuerdo con los estudios del SGC, en Colombia, los volcanes de lodo que han presentado eventos explosivos relacionados con la salida de gas metano están localizados en zonas poco pobladas.

“El SGC tiene entre sus competencias entregar información sobre lo que puede haber ocurrido geológicamente; por otra parte, la atención ante cualquier tipo de emergencia está a cargo de las autoridades locales y regionales coordinadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, agregó.

El Servicio Geológico Colombiano invitó a la comunidad en general a informarse a través de los canales oficiales de las entidades que conforman el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres sobre el avance de este volcán de lodo.