Mundo

Este es el volcán que preocupa a especialistas en México: alertan por su actividad inusual

Este ‘coloso’ está mostrando cambios anómalos en la composición y temperatura de su lago, según expertos de la UNAM.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

29 de enero de 2026, 11:59 p. m.
El volcán en México que registra actividad preocupante
El volcán en México que registra actividad preocupante Foto: Volcanes de México

Este coloso, uno de los volcanes más violentos en la historia reciente de México, el cual es recordado por su explosiva erupción, que data de 1982. Este desastre natural destruyó varias poblaciones, dejó miles de desplazados y generó un cráter con un lago termal en su interior.

Investigadores del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han reportado cambios físico-químicos notables en el agua del lago del cráter, que incluyen variaciones en temperatura y composición, así como la presencia de esferas de azufre nativo que se originan por burbujeo de gas desde el fondo del cuerpo de agua.

Volcán Chichonal está en actividad
Volcán Chichonal está en actividad Foto: UNAM

El volcán Chichonal (o el Chichón), situado en el norte del estado de Chiapas, ha vuelto a llamar la atención de los científicos locales tras detectarse cambios inusuales en su lago cratérico y en otros indicadores geofísicos y geoquímicos, llamando a reforzar el monitoreo en la zona.

La investigadora Patricia Jácome Paz, del Departamento de Recursos Naturales del IGf, explicó que las temperaturas en el lago pueden superar incluso los 118 °C en algunas zonas del fondo, y que la composición química ha cambiado de ambientes dominados por algas a un mayor contenido de sulfatos y sílice, lo que indica actividad volcánica persistente.

Estados Unidos

Detectan un elemento tóxico en populares dulces infantiles: estos son los productos que podrían contener arsénico

Deportes

Organización de la NFL anuncia investigación a presunta violación de estatutos una semana antes de jugarse el Super Bowl

Deportes

Nuevo estadio de 2.400 millones de dólares en Estados Unidos con techo retráctil, ¿Estará listo para el mundial de fútbol?

Estados Unidos

Trump amenaza a Canadá con aranceles del 50% y descertifica aviones canadienses tras disputa por jets de ultra largo alcance

Mundo

Trump anuncia duros aranceles contra cualquier país que venda petróleo a Cuba “directa o indirectamente”

Estados Unidos

Caso Luigi Mangione: un hombre se hace pasar por agente del FBI, con un cortador de pizzas como arma, para liberarlo de prisión

Estados Unidos

Estados Unidos elimina algunas sanciones al petróleo venezolano con una licencia clave que reabre el mercado

Nación

Frida Kahlo: empresa intentó registrar el nombre de la artista mexicana y perdió batalla judicial

Mundo

Donald Trump confirma llamada con Claudia Sheinbaum; de esto hablaron

Vehículos

Por falla en los frenos, popular marca de autos llama a revisión a más de 2.500 vehículos

Donald Trump confirma llamada con Claudia Sheinbaum; de esto hablaron

Frente a estos hallazgos, los especialistas han pedido reforzar el monitoreo geoquímico y sísmico, así como integrar a expertos en gestión de riesgos y comunicación comunitaria. Esto busca anticipar cualquier evolución relevante en la dinámica del volcán y mejorar la interpretación de datos científicos a largo plazo.

Aunque se observan variaciones importantes en el sistema hidrotermal, según los estudios publicados por la UNAM, esto no se traduce actualmente en una erupción inminente similar a la de 1982. La actividad registrada hasta ahora está relacionada con procesos hidrotermales y puede generar explosiones de vapor de agua, pero sin señales claras de magma fresco ascendiendo desde profundidad.

Erupción volcán Chichonal (o el Chichón) en 1982
Erupción volcán Chichonal (o el Chichón) en 1982 Foto: Chiapas Paralelo

Las autoridades y científicos también han destacado que el acceso al cráter no es seguro: la combinación de temperaturas elevadas, emisiones de gases como sulfuro de hidrógeno (H₂S) y dióxido de carbono (CO₂), y la alteración del suelo pueden provocar mareos, pérdida de conciencia o daño respiratorio si no se respetan las zonas restringidas.

Por su parte, Protección Civil de Chiapas mantiene comunicación con las comunidades y guías turísticos para reforzar la seguridad y la información sobre los peligros volcánicos, sobre todo en las épocas de mayor llegada de visitantes, por ejemplo, Semana Santa.

El volcán Chichonal forma parte del Arco Volcánico Chiapaneco y, pese al tiempo transcurrido desde su mayor erupción en 1982, sigue siendo un foco activo de estudio científico. Su cráter termal y la presencia de gases y agua caliente reflejan la complejidad de los sistemas volcánicos activos en México.

Más de Mundo

Close up of a young boy holding candy gum drops in his hands.

Detectan un elemento tóxico en populares dulces infantiles: estos son los productos que podrían contener arsénico

X

Organización de la NFL anuncia investigación a presunta violación de estatutos una semana antes de jugarse el Super Bowl

x

Nuevo estadio de 2.400 millones de dólares en Estados Unidos con techo retráctil, ¿Estará listo para el mundial de fútbol?

Donald trump Presidente de Estados Unidos

Trump amenaza a Canadá con aranceles del 50% y descertifica aviones canadienses tras disputa por jets de ultra largo alcance

El volcán en México que registra actividad preocupante

Este es el volcán que preocupa a especialistas en México: alertan por su actividad inusual

Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla

Trump anuncia duros aranceles contra cualquier país que venda petróleo a Cuba “directa o indirectamente”

x

Caso Luigi Mangione: un hombre se hace pasar por agente del FBI, con un cortador de pizzas como arma, para liberarlo de prisión

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.

Estados Unidos elimina algunas sanciones al petróleo venezolano con una licencia clave que reabre el mercado

x

Liam Conejo Ramos, niño de 5 años detenido por ICE, no está bien de salud: inquietantes palabras de la madre del menor

Alza 900% precio del transporte de petróleo colombiano en Ecuador

Ministra de Ecuador arremete contra Colombia tras ruptura comercial. “A los mejores clientes hay que tratarlos bien”

Noticias Destacadas