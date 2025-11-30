Suscribirse

Nación

Volcán Puracé: reportan caída de ceniza y recomiendan primeras evacuaciones

El volcán permanece en alerta naranja por su comportamiento. Comunidades reportan caída de ceniza y olor a azufre.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
30 de noviembre de 2025, 6:45 p. m.
“Entre estos eventos se destaca el de las 04:06 a. m. del 30 de noviembre, correspondiente a una señal de tremor volcánico continuo (sismos por movimiento de fluidos internos) y a una emisión significativa de gases y ceniza, con altura de columna que supera los 500 metros sobre la cima del volcán Puracé”, detalló la UNGRD.
Ante el comportamiento que viene registrando el volcán, la UNGRD recomendó evacuar de manera inmediata la zona A1. | Foto: SGC

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió este domingo, 30 de noviembre, un nuevo concepto sobre el volcán Puracé, que se mantiene en alerta naranja por cambios importantes en su comportamiento. Expertos dan cuenta de la caída de ceniza, olor fuerte a azufre y señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos.

La información preliminar advierte que, en las últimas horas, se han registrado emisiones de gases y ceniza con columnas que van entre los 500 metros y 1,4 kilómetros sobre la cima.

“Entre estos eventos se destaca el de las 04:06 a. m. del 30 de noviembre, correspondiente a una señal de tremor volcánico continuo (sismos por movimiento de fluidos internos) y a una emisión significativa de gases y ceniza, con altura de columna que supera los 500 metros sobre la cima del volcán Puracé”, detalló la UNGRD.

Contexto: Evacuación preventiva: Parques Nacionales cierra sectores del Puracé tras elevarse a naranja la alerta del volcán

Hay reportes de caída de ceniza fina y olor fuerte a azufre desde la vereda Río Negro, en el corregimiento de Paletará, y en los sectores Mina de Azufre, Agua Hirviendo y vía a Totoró, así como en el norte de la ciudad de Popayán.

Frente a esta situación, el comité extraordinario de manejo de desastres recomendó evacuar de manera inmediata y preventiva la “zona A1″, considerada como amenaza alta. Según los datos oficiales, en ese sector habitan, aproximadamente, 70 personas. Aunque se dio este concepto, la orden de evacuación es potestad exclusiva de las autoridades locales, según la ley.

La UNGRD aclaró que la actividad del volcán puede fluctuar, “lo cual no significa retorno inmediato a la estabilidad. Para descender a alerta amarilla se requiere tiempo y la verificación de tendencias estables. Se recomienda a las comunidades no acceder al volcán, seguir la información oficial del SGC, la UNGRD y las orientaciones de las autoridades locales”.

Contexto: Evacuación preventiva en Puracé: autoridades ordenan salida inmediata en zona de amenaza alta por incremento de actividad volcánica

Es decir, mientras se mantiene el estado de alerta naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable.

Según el Servicio Geológico Colombiano, “para regresar a un nivel más estable (alerta amarilla) se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable. Con base en ello, se reitera la recomendación de no acercarse al volcán”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela denuncia en la OPEP que Estados Unidos quiere “apoderarse” de sus reservas de crudo, las mayores del planeta

2. La reacción del defensa del St. Pauli que fue superado por Luis Díaz en el pase desde el suelo: “Es su gran fortaleza”

3. No es David Ospina, ni Marmolejo: un estudio reveló cuál es el mejor arquero de Colombia

4. Volcán Puracé: reportan caída de ceniza y recomiendan primeras evacuaciones

5. Alfredo Morelos se pronunció tras el cruce con Teófilo Gutiérrez y le dejó un mensaje a Junior y Nacional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

volcán

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.