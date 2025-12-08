¿Por qué hay tanta ceniza? Servicio Geológico emitió informe extraordinario sobre el volcán Puracé

Aunque en Colombia se registran más temblores de tierra de los que la población percibe, cuando hay emisión de ceniza la preocupación aumenta. Eso es lo que ocurre actualmente en el volcán Puracé, alrededor del cual el Servicio Geológico Colombiano, encargado del monitoreo, emitió un boletín extraordinario este lunes, 8 de diciembre.

La entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía informó que “se mantiene el registro de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo Largo Periodo (LP), pulsos de Tremor (TR) y tremor continuo”.

La actividad está localizada bajo el cráter del Puracé y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su emisión hacia la atmósfera. Asimismo, se han registrado señales asociadas al fracturamiento de roca de baja magnitud, ubicadas bajo el flanco oriental del volcán, a menos de 1 km del cráter y a profundidades entre 1 y 3 km, según el informe.

Las emisiones de ceniza ya se han presentado y, aunque inicialmente se dispersaron según la dirección de los vientos, durante la mañana de este lunes se reportaron nuevas fumarolas que alcanzaron los 700 metros sobre la cima del volcán.

Volcán de Puracé | Foto: Suministrada periodista Marcelo Zúñiga

Alerta en la Aerocivil

Por ahora, se han registrado cinco emisiones de ceniza desde el cráter del volcán Puracé, las cuales generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil.

De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, persisten valores importantes de emisión de dióxido de azufre hacia la atmósfera, detectados por monitoreo satelital.

Las emisiones se dispersan de manera predominante hacia el nororiente, dentro de un radio de 150 kilómetros respecto al volcán, informaron los expertos.

Asimismo, se observa un aumento de temperatura en la zona del cráter, posiblemente asociado a la salida de gases calientes desde el interior del volcán.

Evacuación preventiva en Puracé, el 25 de noviembre de 2025. | Foto: Servicio Geológico Colombiano

En color naranja

Con un monitoreo constante y los radares encendidos a toda hora, el Servicio Geológico mantiene la alerta Naranja. Dentro de ella, según la autoridad en el tema, podría haber fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir o aumentar en relación con días o semanas anteriores.

El Servicio Geológico enfatiza en que, por ahora, esto no hay posibilidad de establecer que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable, lo que impide que se pase a alerta amarilla. De hecho, una vez vuelva la calma total, inclusive, se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable.