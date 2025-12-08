Suscribirse

Mundo

Potente terremoto en Japón provoca alerta de tsunami: esto se sabe

El sismo ocurrió a las 11:15 p. m. (hora local) en el mar de la prefectura de Aomori, al norte del país asiático.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
8 de diciembre de 2025, 2:55 p. m.
Los desastres ambientales son una de las preocupaciones más comunes entre las personas, y los tsunamis suelen ser el tema más recurrente en los sueños, independientemente de si viven cerca del mar o no.
El terremoto en Japón | Foto: Getty Images

Este lunes, 8 de diciembre, se registró un terremoto de magnitud 7,6 en Japón, según informó el USGS (United States Geological Survey). Las autoridades han advertido sobre la posibilidad de un tsunami.

La misma agencia reportó dos réplicas de magnitud similar en menos de 20 minutos.

Se espera que la primera ola llegue cerca de las 11:40 hora local (14:40 GMT) a zonas portuarias de Aomori e Iwate, en la isla principal de Japón, Honshu, informó la cadena pública NHK.

Las autoridades anunciaron que el tren bala Tohoku Shinkansen, que conecta las ciudades de Fukushima y Shin-Aomori, fue suspendido hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los pasajeros ante la posibilidad de que se registre un tsunami en las próximas horas.

Contexto: Colombia tiembla sin parar: van nueve movimientos sísmicos registrados este 8 de diciembre

También se están emitiendo avisos para las personas por el riesgo de los daños. A esta hora, se evacúa a los ciudadanos de las zonas costeras del país a lugares seguros y se les pide mantenerse en aquellas zonas hasta que las advertencias se eliminen.

Contexto: ¿Por qué hay tanta ceniza? Servicio Geológico emitió informe extraordinario sobre el volcán Puracé

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, publicó en las redes sociales de su oficina las instrucciones que deben tener en cuenta las personas tras el fuerte sismo, que son las siguientes:

  1. Proporcionar información oportuna y precisa al público sobre el terremoto, tsunami, cualquier evacuación y más.
  2. Evaluar cualquier daño causado por el terremoto lo antes posible.
  3. Actuar en estrecha colaboración con los gobiernos locales y priorizar la vida humana en todos los esfuerzos.

“Estamos poniendo la vida de las personas en primer lugar y haciendo todo lo que podemos”, dijo la ministra en una conferencia de prensa al respecto, luego de que fue informada de que algunas personas resultaron heridas.

Las intensidades sísmicas, de acuerdo con las autoridades del país asiático, son: en Aomori fue de 6+; en Hachinohe, 6-; en Oirase y Hashikami, y 5+; en Noheji, Shichinohe, Tohoku, Gonohe, Aomori-Nambu, Mutsu e Higashidori, de 5-; también se presentó actividad sísmica en Misawa, Rokunohe, Yokohama, Rokkasho, Sannohe y Goshogawara.

Algunas personas han compartido por sus redes sociales cómo quedaron sus casas y oficinas luego del fuerte movimiento. Pese a que no se han registrado víctimas mortales, el terremoto causó daños en las infraestructuras de la ciudad.

Contexto: La zona de EE. UU. que sufrió 500 terremotos en una semana. Así es la falla geológica

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva ley en Nueva York promete un respiro fiscal histórico para miles de adultos mayores

2. Sacar o no paraguas este 8 de diciembre. El pronóstico del clima por localidades de Bogotá, según Idiger

3. Real Madrid recibió baldado de agua fría, horas después de perder con el Celta y antes de enfrentar al Manchester City

4. Gestión del Riesgo establece lo que se puede esperar en costas colombianas tras fuerte sismo en Japón

5. Incendio en Medellín: impactantes videos muestran la magnitud de las llamas en edificio de Las Palmas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

JapónTsunami

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.