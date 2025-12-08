Este lunes, 8 de diciembre, se registró un terremoto de magnitud 7,6 en Japón, según informó el USGS (United States Geological Survey). Las autoridades han advertido sobre la posibilidad de un tsunami.

La misma agencia reportó dos réplicas de magnitud similar en menos de 20 minutos.

Notable quake, preliminary info: M 7.6 - 84 km ENE of Misawa, Japan https://t.co/cv0D0l6xMx — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) December 8, 2025

Se espera que la primera ola llegue cerca de las 11:40 hora local (14:40 GMT) a zonas portuarias de Aomori e Iwate, en la isla principal de Japón, Honshu, informó la cadena pública NHK.

Las autoridades anunciaron que el tren bala Tohoku Shinkansen, que conecta las ciudades de Fukushima y Shin-Aomori, fue suspendido hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los pasajeros ante la posibilidad de que se registre un tsunami en las próximas horas.

Shocking footage of 7.5 magnitude earthquake in Japan with residents fleeing! pic.twitter.com/5D9QOlLKeJ — Global Index (@TheGlobal_Index) December 8, 2025

También se están emitiendo avisos para las personas por el riesgo de los daños. A esta hora, se evacúa a los ciudadanos de las zonas costeras del país a lugares seguros y se les pide mantenerse en aquellas zonas hasta que las advertencias se eliminen.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, publicó en las redes sociales de su oficina las instrucciones que deben tener en cuenta las personas tras el fuerte sismo, que son las siguientes:

Proporcionar información oportuna y precisa al público sobre el terremoto, tsunami, cualquier evacuación y más. Evaluar cualquier daño causado por el terremoto lo antes posible. Actuar en estrecha colaboración con los gobiernos locales y priorizar la vida humana en todos los esfuerzos.

“Estamos poniendo la vida de las personas en primer lugar y haciendo todo lo que podemos”, dijo la ministra en una conferencia de prensa al respecto, luego de que fue informada de que algunas personas resultaron heridas.

Las intensidades sísmicas, de acuerdo con las autoridades del país asiático, son: en Aomori fue de 6+; en Hachinohe, 6-; en Oirase y Hashikami, y 5+; en Noheji, Shichinohe, Tohoku, Gonohe, Aomori-Nambu, Mutsu e Higashidori, de 5-; también se presentó actividad sísmica en Misawa, Rokunohe, Yokohama, Rokkasho, Sannohe y Goshogawara.