Día de las Velitas inició con temblores en Colombia: uno tuvo su epicentro en un municipio de Cundinamarca

El SGC ha reportado varios movimientos telúricos que se han sentido en varias zonas del país.

Redacción Nación
7 de diciembre de 2025, 1:17 p. m.
Sismo temblor sismografo Colombia
Sismógrafo (imagen de referencia) | Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada de vigilar y estudiar la actividad sísmica que se presenta diariamente en distintas zonas del territorio nacional. Cabe recordar que, por su posición geográfica, Colombia es un país propenso a registrar tanto movimientos telúricos menores como sismos de mayor intensidad.

A través de su sitio web oficial y su cuenta oficial en X, el SGC publicó información actualizada sobre los sismos ocurridos recientemente en todo el territorio nacional. En este contexto, varios temblores han sacudido a Colombia en lo corrido de este domingo, 7 de diciembre.

Temblores en el Día de las Velitas

Lenguazaque, Cundinamarca

  • Magnitud: 3.2
  • Profundidad: 149 km.
  • Hora local: 2025-12-07 03:41
  • Municipios cercanos: Cucunubá (Cundinamarca) a 5 km, Lenguazaque (Cundinamarca) a 6 km, Chocontá (Cundinamarca) a 13 km.

Caucasia, Antioquia

  • Magnitud: 2.9
  • Profundidad: Superficial (menor a 30 km)
  • Hora local: 2025-12-07 02:58
  • Municipios cercanos: El Bagre (Antioquia) a 22 km, Zaragoza (Antioquia) a 25 km, Cáceres (Antioquia) a 43 km.
Contexto: Día de las Velitas en Bogotá: así luce la movilidad en las principales vías de la capital este domingo, 7 de diciembre

Policarpa, Nariño

  • Magnitud: 3.0
  • Profundidad: Superficial (menor a 30 km)
  • Hora local: 2025-12-07 00:06
  • Municipios cercanos: Policarpa (Nariño) a 6 km, Taminango (Nariño) a 15 km, El Peñol (Nariño) a 19 km.

Es importante mencionar que el seguimiento que realiza el Servicio Geológico Colombiano es fundamental para estar informado sobre el comportamiento de la tierra y, de este modo, prevenir desastres geológicos. De hecho, gracias a esta institución se conoce en tiempo real la actividad del volcán Nevado del Ruiz, con el objetivo de tomar las medidas necesarias dependiendo de su estado.

La transmisión en vivo ofrece detalles precisos sobre el epicentro y la magnitud de los eventos sísmicos.
Colombia enfrenta temblores este domingo, 7 de diciembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Dentro de sus funciones, según menciona en su propio portal web, está “realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país”.

¿Qué hacer durante un temblor?

El Servicio Geológico aconseja mantener la calma frente a un sismo. Según el organismo, lo primero que se debe hacer es buscar refugio inmediato. En caso de estar dentro de un edificio sismorresistente, recomiendan ubicarse cerca de columnas, bajo un escritorio o en áreas señalizadas como seguras, evitando siempre las ventanas y objetos que puedan caer.

