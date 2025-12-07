Nación
Día de las Velitas inició con temblores en Colombia: uno tuvo su epicentro en un municipio de Cundinamarca
El SGC ha reportado varios movimientos telúricos que se han sentido en varias zonas del país.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada de vigilar y estudiar la actividad sísmica que se presenta diariamente en distintas zonas del territorio nacional. Cabe recordar que, por su posición geográfica, Colombia es un país propenso a registrar tanto movimientos telúricos menores como sismos de mayor intensidad.
A través de su sitio web oficial y su cuenta oficial en X, el SGC publicó información actualizada sobre los sismos ocurridos recientemente en todo el territorio nacional. En este contexto, varios temblores han sacudido a Colombia en lo corrido de este domingo, 7 de diciembre.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-07, 03:41 hora local Magnitud 3.2, Profundidad 149 km, Lenguazaque - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Sismo pic.twitter.com/4a8WNbRSCV— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 7, 2025
Temblores en el Día de las Velitas
Lenguazaque, Cundinamarca
- Magnitud: 3.2
- Profundidad: 149 km.
- Hora local: 2025-12-07 03:41
- Municipios cercanos: Cucunubá (Cundinamarca) a 5 km, Lenguazaque (Cundinamarca) a 6 km, Chocontá (Cundinamarca) a 13 km.
Caucasia, Antioquia
- Magnitud: 2.9
- Profundidad: Superficial (menor a 30 km)
- Hora local: 2025-12-07 02:58
- Municipios cercanos: El Bagre (Antioquia) a 22 km, Zaragoza (Antioquia) a 25 km, Cáceres (Antioquia) a 43 km.
Policarpa, Nariño
- Magnitud: 3.0
- Profundidad: Superficial (menor a 30 km)
- Hora local: 2025-12-07 00:06
- Municipios cercanos: Policarpa (Nariño) a 6 km, Taminango (Nariño) a 15 km, El Peñol (Nariño) a 19 km.
Es importante mencionar que el seguimiento que realiza el Servicio Geológico Colombiano es fundamental para estar informado sobre el comportamiento de la tierra y, de este modo, prevenir desastres geológicos. De hecho, gracias a esta institución se conoce en tiempo real la actividad del volcán Nevado del Ruiz, con el objetivo de tomar las medidas necesarias dependiendo de su estado.
Dentro de sus funciones, según menciona en su propio portal web, está “realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país”.
¿Qué hacer durante un temblor?
El Servicio Geológico aconseja mantener la calma frente a un sismo. Según el organismo, lo primero que se debe hacer es buscar refugio inmediato. En caso de estar dentro de un edificio sismorresistente, recomiendan ubicarse cerca de columnas, bajo un escritorio o en áreas señalizadas como seguras, evitando siempre las ventanas y objetos que puedan caer.