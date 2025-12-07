El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada de vigilar y estudiar la actividad sísmica que se presenta diariamente en distintas zonas del territorio nacional. Cabe recordar que, por su posición geográfica, Colombia es un país propenso a registrar tanto movimientos telúricos menores como sismos de mayor intensidad.

A través de su sitio web oficial y su cuenta oficial en X, el SGC publicó información actualizada sobre los sismos ocurridos recientemente en todo el territorio nacional. En este contexto, varios temblores han sacudido a Colombia en lo corrido de este domingo, 7 de diciembre.

Temblores en el Día de las Velitas

Lenguazaque, Cundinamarca

Magnitud: 3.2

3.2 Profundidad: 149 km.

149 km. Hora local: 2025-12-07 03:41

2025-12-07 03:41 Municipios cercanos: Cucunubá (Cundinamarca) a 5 km, Lenguazaque (Cundinamarca) a 6 km, Chocontá (Cundinamarca) a 13 km.

Caucasia, Antioquia

Magnitud: 2.9

2.9 Profundidad: Superficial (menor a 30 km)

Superficial (menor a 30 km) Hora local: 2025-12-07 02:58

2025-12-07 02:58 Municipios cercanos: El Bagre (Antioquia) a 22 km, Zaragoza (Antioquia) a 25 km, Cáceres (Antioquia) a 43 km.

Policarpa, Nariño

Magnitud: 3.0

3.0 Profundidad: Superficial (menor a 30 km)

Superficial (menor a 30 km) Hora local: 2025-12-07 00:06

2025-12-07 00:06 Municipios cercanos: Policarpa (Nariño) a 6 km, Taminango (Nariño) a 15 km, El Peñol (Nariño) a 19 km.

Es importante mencionar que el seguimiento que realiza el Servicio Geológico Colombiano es fundamental para estar informado sobre el comportamiento de la tierra y, de este modo, prevenir desastres geológicos. De hecho, gracias a esta institución se conoce en tiempo real la actividad del volcán Nevado del Ruiz, con el objetivo de tomar las medidas necesarias dependiendo de su estado.

Colombia enfrenta temblores este domingo, 7 de diciembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Dentro de sus funciones, según menciona en su propio portal web, está “realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país”.

¿Qué hacer durante un temblor?