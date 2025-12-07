Suscribirse

Nación

Día de las Velitas en Bogotá: así luce la movilidad en las principales vías de la capital este domingo, 7 de diciembre

La llegada del Día de las Velitas a la capital viene acompañada de diversas actividades que modificarán la movilidad en la ciudad.

Redacción Nación
7 de diciembre de 2025, 12:40 p. m.
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Así está la movilidad hoy en Bogotá | Foto: Guillermo Torres / Semana

El inicio del Día de las Velitas trae a la ciudad varias actividades que generarán cambios en la movilidad, por lo que la administración distrital publicó los cierres viales, desvíos y rutas alternas que los ciudadanos deben considerar.

Además, este 7 de diciembre se llevará a cabo la carrera de ciclismo ‘UCI Gran Fondo World Series Bogotá’. Ante esto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales en importantes tramos, como la calle 127, la Autopista Norte, la Vía Bogotá–La Calera, la avenida Circunvalar, calle 85, carrera séptima, entre otros corredores viales.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
El inicio del Día de las Velitas trae a la ciudad varias actividades que generarán cambios en la movilidad. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación

  • Avenida calle 127 (calzada norte) entre carrera 11 bis A y carrera 13 A, total, 10:00 p. m. del sábado 6 de diciembre a 6:59 a. m. del domingo 7 de diciembre. 
  • Avenida calle 127 (calzada norte) entre carrera séptima C y Autopista Norte, total, 5:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 6:40 a. m. del domingo 7 de diciembre. 
  • Avenida calle 127 (calzada norte) entre avenida carrera Séptima y carrera 13A, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre. 
  • Autopista Norte (calzada lenta oriental) entre avenida calle 127 y calle 127D, total, 5:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre. 
  • Autopista Norte (calzada central oriental) entre avenida calle 116 y avenida calle 170, total,  5:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre. 
  • Autopista Norte (calzada oriental) entre avenida calle 170 y calle 245, total, 5:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre. 
  • Vía Bogotá–La Calera entre avenida Circunvalar y Alto de Patios, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre. 
  • Avenida Circunvalar (calzada occidental) entre calle 92 y calle 85, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre.
Así avanza la movilidad en la ciudad de Bogotá.
Así avanza la movilidad en la ciudad de Bogotá. | Foto: Captura de video
  • Calle 85 (calzada norte) entre avenida Circunvalar y avenida carrera 7, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre. 
  • Avenida carrera Séptima (calzada oriental) entre calle 85 y calle 92, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre. 
  • Avenida séptima (calzada oriental) entre calle 92 y avenida calle 100, Parcial 2 carriles occidentales, 07:00 a. m. del domingo 07 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre. 
  • Avenida séptima (calzada oriental) entre avenida calle 100 y avenida calle 127, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre. 
  • Avenida Séptima 7 (calzada occidental) entre avenida calle 134 y avenida calle 127, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre. 

Por su parte, es importante tener en cuenta que para los viajeros que salieron de la capital durante este puente festivo del Día de la Inmaculada Concepción, estará vigente el pico y placa regional para quienes regresen a Bogotá este 8 de diciembre. La medida busca organizar el flujo vehicular de entrada a la capital, por lo que se recomienda a los viajeros ajustar sus horarios y planear el trayecto con anticipación para evitar retrasos innecesarios.

