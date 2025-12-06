Suscribirse

Bogotá

Los mejores planes en Bogotá para celebrar el Día de las Velitas en centros comerciales; hay taller de faroles artesanales

Múltiples actividades se pueden realizar durante este fin de semana en distintos puntos de la capital del país.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

6 de diciembre de 2025, 12:04 p. m.
Día de las Velitas
El Día de las Velitas es una tradición en Colombia y se celebra este domingo 7 de diciembre. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Con la tradicional celebración del Día de las Velitas, Colombia da la bienvenida a la Navidad el 7 de diciembre. En esta fecha, hogares, calles, pueblos y ciudades se llenan de luz, creando un ambiente cálido y festivo que simboliza la alegría y los buenos deseos.

En Bogotá, miles de familias se reúnen ese día para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pero antes de que se enciendan estos faroles, hay varias actividades que pueden hacer.

Contexto: Día de las Velitas: cinco planes para hacer en Bogotá este domingo, 7 de diciembre

Por ello, el Centro Comercial Portal de la 80 realizará la celebración del Día de las Velitas el domingo 7 de diciembre, a partir de las 6:00 p. m., con un concierto navideño gratuito a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Javeriana. Según informó el establecimiento, serán 40 músicos en escena que interpretarán repertorio propio de la temporada.

Durante esta temporada navideña, el centro comercial también mantiene abierta “la Casita de Santa”, ubicada en su nivel central. Se trata de un espacio en el que los visitantes pueden ingresar a la sala de Santa y acceder a actividades diseñadas para las familias.

Allí se ofrecen galletas y se habilitan zonas de interacción como el taller de Santa, donde los asistentes pueden observar el ‘tablero mágico’, ‘el secreto guardado’ y los libros en los que, de acuerdo con la experiencia, se registran los comportamientos de los niños. En este mismo lugar se encuentra un mapa que muestra los destinos del planeta a los que, según la temática, llegarían los regalos.

El arbol de navidad tradicional ha pasado de moda según expertos en decoración
El árbol de Navidad tradicional. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Por otra parte, el Centro Comercial Bulevar anunció la apertura de la temporada 'Navidades del Mundo: Diversión que Inspira Ilusión’, un recorrido que presenta tradiciones y representaciones asociadas a la Navidad en diferentes regiones del planeta.

La experiencia inicia en un iglú ubicado en la Plaza Fuego y continúa por estaciones dedicadas a ciudades como Tokio, Singapur, Beijing, Nueva Delhi, Dubái, Dakar, Antananarivo, Londres, Madrid, Roma, París, Moscú, Sídney y Auckland.

Así mismo, el centro comercial Titán Plaza presenta la ‘Navidad en la Aldea Titán’, una propuesta que transforma sus pasillos y plazas en un espacio temático con animales fantásticos, juegos de luces y zonas inmersivas dirigidas a público de todas las edades.

El centro comercial realizará un taller de faroles navideños el 6 de diciembre, abierto a quienes deseen participar en actividades manuales tradicionales de la temporada.

Por otra parte, Balloon Experience es una instalación inmersiva de carácter internacional que busca estimular los sentidos. El espacio cuenta con más de 150.000 pelotas, iluminación LED programada y música ambiental

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bogotá se prepara para el Gran Fondo de Ciclismo, competencia del circuito de la Serie Mundial UCI

2. “Nadie se muere de amor”: la exesposa de Mario Yepes revela su verdad, mientras que su nuevo romance vuelve a encender titulares

3. Abelardo de la Espriella hace pública la carta que le envió a Álvaro Uribe, en la que rechazó participar en la consulta en marzo

4. Revelan últimas palabras de la subteniente María Camila Mora antes de ser asesinada; supuesta testigo habría escuchado detonaciones

5. ¿Por qué habrá un partido más en el Mundial 2026? Así se jugará la Copa Mundo con formato inédito de 48 países

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Centros comerciales en BogotáDía de Velitasnoche de velitas

Noticias Destacadas

Día de las Velitas

Los mejores planes en Bogotá para celebrar el Día de las Velitas en centros comerciales; hay taller de faroles artesanales

Tarso, Antioquia

Estos son los encantos de la joya geográfica del suroeste de Antioquia, un mágico destino cafetero con diversidad de miradores

Redacción Turismo
Briceño, Boyacá

El municipio boyacense que tiene nombre de general y se destaca por su clima agradable y sus cascadas ideales para refrescarse

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.