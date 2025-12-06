Los mejores planes en Bogotá para celebrar el Día de las Velitas en centros comerciales; hay taller de faroles artesanales

Con la tradicional celebración del Día de las Velitas, Colombia da la bienvenida a la Navidad el 7 de diciembre. En esta fecha, hogares, calles, pueblos y ciudades se llenan de luz, creando un ambiente cálido y festivo que simboliza la alegría y los buenos deseos.

En Bogotá, miles de familias se reúnen ese día para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pero antes de que se enciendan estos faroles, hay varias actividades que pueden hacer.

Por ello, el Centro Comercial Portal de la 80 realizará la celebración del Día de las Velitas el domingo 7 de diciembre, a partir de las 6:00 p. m., con un concierto navideño gratuito a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Javeriana. Según informó el establecimiento, serán 40 músicos en escena que interpretarán repertorio propio de la temporada.

Durante esta temporada navideña, el centro comercial también mantiene abierta “la Casita de Santa”, ubicada en su nivel central. Se trata de un espacio en el que los visitantes pueden ingresar a la sala de Santa y acceder a actividades diseñadas para las familias.

Allí se ofrecen galletas y se habilitan zonas de interacción como el taller de Santa, donde los asistentes pueden observar el ‘tablero mágico’, ‘el secreto guardado’ y los libros en los que, de acuerdo con la experiencia, se registran los comportamientos de los niños. En este mismo lugar se encuentra un mapa que muestra los destinos del planeta a los que, según la temática, llegarían los regalos.

El árbol de Navidad tradicional. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Por otra parte, el Centro Comercial Bulevar anunció la apertura de la temporada 'Navidades del Mundo: Diversión que Inspira Ilusión’, un recorrido que presenta tradiciones y representaciones asociadas a la Navidad en diferentes regiones del planeta.

La experiencia inicia en un iglú ubicado en la Plaza Fuego y continúa por estaciones dedicadas a ciudades como Tokio, Singapur, Beijing, Nueva Delhi, Dubái, Dakar, Antananarivo, Londres, Madrid, Roma, París, Moscú, Sídney y Auckland.

Así mismo, el centro comercial Titán Plaza presenta la ‘Navidad en la Aldea Titán’, una propuesta que transforma sus pasillos y plazas en un espacio temático con animales fantásticos, juegos de luces y zonas inmersivas dirigidas a público de todas las edades.

El centro comercial realizará un taller de faroles navideños el 6 de diciembre, abierto a quienes deseen participar en actividades manuales tradicionales de la temporada.