Bogotá

Día de las Velitas: cinco planes para hacer en Bogotá este domingo, 7 de diciembre

En Bogotá, hay variedad de planes para pasar esta fecha inolvidable.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

5 de diciembre de 2025, 9:25 p. m.
Los tradicionales faroles son protagonistas.
El 7 diciembre es la noche de velitas en Colombia | Foto: José Luis Guzmán/ El País

El 7 de diciembre, Bogotá tendrá varias actividades públicas por la noche de Velitas, una fecha que marca el inicio del periodo navideño en buena parte del país. La ciudad llega a esta jornada con el alumbrado ya encendido en el Parque Metropolitano El Tunal, donde la Alcaldía instaló un árbol de 56 metros de altura y presentó parte de la iluminación LED que estará disponible durante diciembre.

Ese mismo día estarán en desarrollo varias actividades incluidas en la agenda oficial de “Navidad es Cultura”, un programa distrital que, entre el 5 y el 23 de diciembre, reúne más de 670 eventos culturales en distintas localidades.

Con base en esa programación y en información confirmada por entidades del distrito, existen opciones para quienes estarán en Bogotá en esas fechas.

  1. Ir a la Noche de Velitas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar

El Parque Simón Bolívar tendrá una jornada con encendido de velas, actividades familiares y presentaciones artísticas que se realizarán el 7 de diciembre en la tarde-noche. El horario es desde las 6:00 p. m.

Se prevé un ambiente familiar, actividades musicales y encendido colectivo de velas. Lo ideal es llevar linternas, ropa de abrigo y planear transporte con antelación por posible congestión.

  1. Visitar la iluminación navideña del Parque Metropolitano El Tunal

El 5 de diciembre se encendió oficialmente la iluminación navideña de Bogotá en el Parque Metropolitano El Tunal. El lugar exhibe un árbol de 56 metros de altura y más de un kilómetro de andenes iluminados.

La decoración permanecerá activa durante diciembre, por lo que el parque es una opción para quienes quieran ver parte del alumbrado la noche del 7 de diciembre.

  1. Seguir la programación de “Navidad es Cultura” y elegir un evento local

“Navidad es Cultura” agrupa conciertos, desfiles, ferias, novenas comunitarias y espectáculos distribuidos por la ciudad entre el 5 y el 23 de diciembre. El 7 de diciembre hay actividades registradas en distintos puntos (teatros, parques y plazas); la ventaja es que muchas son gratuitas y pensadas para públicos variados.

  1. Subir a Monserrate para ver “Las Luces del Mundo” y la vista nocturna de la ciudad

Además de los grandes alumbrados en parques, el cerro de Monserrate presenta el espectáculo “Las Luces del Mundo” (recorridos temáticos, espacio visual y musical) que opera en temporada navideña y está disponible en diciembre. Es una opción para quienes prefieren una salida con vista panorámica de Bogotá iluminada.

  1. Buscar ferias locales, actividades inclusivas y espacios comunitarios

Dentro de la programación de “Navidad es Cultura” hay ferias de emprendimiento, actividades con enfoque de inclusión, novenas y encuentros comunitarios distribuidos por distintas localidades.

Varios de estos eventos iniciaron en los días previos y otros permanecen activos durante el fin de semana del 7 de diciembre, según la agenda oficial.

Para quienes prefieren un plan más tranquilo y cercano, buscar una feria barrial, una novena comunitaria o una actividad cultural de pequeña escala es una alternativa accesible y sin grandes desplazamientos.

