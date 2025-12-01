Cuatro municipios llenos de encanto para celebrar el Día de las Velitas en Colombia

Si es de las personas que desea celebrar el Día de las Velitas en un nuevo destino de Colombia, a continuación encontrará un top cinco con algunas de las mejores opciones para visitar en esta temporada navideña.

Estos lugares fueron destacados por la plataforma Booking.com, incluyendo una ciudad donde las las familias se reúnen en el cementerio local para encender sus velas como un acto de luz y memoria, captando la atención de los viajeros.

Los municipios que aparecen en la lista son:

1. Villa de Leyva

Con su popular Festival de Luces, este pueblo boyacense se consolida como uno de los destinos imperdibles en época de Navidad, especialmente el Día de las Velitas.

Allí, su monumental plaza principal se llena de faroles y velas creando un espectáculo único el 7 de diciembre, en el que sus calles empedradas y sus fachadas blancas se iluminan mientras los visitantes disfrutan de presentaciones culturales y un ambiente de ensueño.

Así se vive la Navidad en el municipio de Villa de Leyva | Foto: Créditos: Alcaldía de Villa de Leyva / API

Esta jornada también suele contar con presentaciones de coros navideños y otras actividades que lo convierten en un evento ideal para disfrutar en familia.

2. Quimbaya

Este municipio ubicado en el noroccidente del departamento del Quindío es famoso por su Festival de Velas y Faroles. Durante este evento, que tuvo sus inicios en 1982 según la plataforma, sus calles se transforman en un lienzo de luces y creatividad.

De esta manera, cada 7 y 8 de diciembre la tradición rinde homenaje a la Inmaculada Concepción y da apertura oficial a la temporada navideña.

Sobre los orígenes de esta tradición, se conoce que surgió cuando el Club de Jardinería convocó a los habitantes a elaborar faroles como un tributo a esta celebración religiosa, gesto que con el tiempo se convirtió en una de las manifestaciones más emblemáticas del municipio.

3. Nobsa

Visitar este encantador pueblo el Día de las Velitas significa adentrarse a un lugar lleno de encanto, con miles de velas y faroles colgados en ventanas, adornando balcones y calles empedradas.

Sus habitantes mantienen viva esta costumbre como un acto de devoción y unión familiar, ofreciendo a los visitantes diferentes delicias navideñas como los buñuelos y la natilla, mientras recorren sus plazas que deslumbran con su alumbrado navideño y se conectan con el espíritu único de esta tradición colombiana.

Nobsa es un pueblo ideal para conocer en un viaje por Boyacá. | Foto: Anadolu via Getty Images

4. Salamina

En este municipio se destaca por su tradicional Noche del Fuego, uno de los eventos culturales más emblemáticos de la región. Esta tradición, que se remonta a finales del siglo XIX gracias al religioso José Joaquín Barco Ángel, nació con la idea de que cada habitante encendiera una vela por cada pecado, iluminando el pueblo y dando origen a una costumbre que perdura con el tiempo, según explica la Alcaldía Municipal.

Salamina es uno de los municipios más lindos del Eje Cafetero. | Foto: Getty Images

La celebración también incluye una oferta imperdible de presentaciones artísticas que enriquecen la experiencia y rinden homenaje a la Virgen de la Inmaculada Concepción.

A estas opciones de pueblos que sorprenden con sus particulares celebraciones del Día de las Velitas, se suma la ciudad de Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, donde las familias caleñas suelen reunirse en el Cementerio Jardines del Recuerdo.