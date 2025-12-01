Día de las Velitas: qué representa cada color y cómo atraer amor, salud y prosperidad

Llegó diciembre con sus tradiciones más emblemáticas, entre ellas el popular Día de las Velitas, que se celebra cada 7 de este mes y está ligado a la vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Durante esta fecha, los hogares y las calles se llenan de luz mientras se abre la puerta a deseos de paz, amor, salud, bienestar y prosperidad, convirtiéndola en una de las noches más significativas del año.

Sin embargo, para que esta celebración esté realmente cargada de simbolismo, es importante recordar que la elección del color de cada vela no es casualidad, ya que cada tono posee un significado especial y al momento de encenderla debe ir acompañada de una intención clara.

En este contexto, Ayda Valencia, experta en espiritualidad, canalización y clarividencia, explica en su canal de YouTube el significado de cada color, con el objetivo de que las velitas encendidas este 7 de diciembre se conviertan en un acto lleno de propósito.

¿Qué representa cada color de las velas?

Rojo: representa el éxito, el amor en todas su áreas, triunfo y protección.

representa el éxito, el amor en todas su áreas, triunfo y protección. Naranja: se usa para la fuerza, superación y estimula la sabiduría; ayuda a desbloquear y suele subir la energía.

se usa para la fuerza, superación y estimula la sabiduría; ayuda a desbloquear y suele subir la energía. Amarillo: dinero y beneficios económicos. Según las creencias, se dice que atrae la prosperidad y ayuda a despejar la parte intelectual. Este color también se relaciona con la sabiduría. Es la abundancia económica e intelectual.

dinero y beneficios económicos. Según las creencias, se dice que atrae la prosperidad y ayuda a despejar la parte intelectual. Este color también se relaciona con la sabiduría. Es la abundancia económica e intelectual. Verde: funciona para enfocarla en temas de sanación y para ahuyentar la envidia.

Azul: ayuda a la relajación, si se presentan situaciones tensas llenas de discordia en el hogar este color puede ser clave para crear un ambiente lleno de armonía.

ayuda a la relajación, si se presentan situaciones tensas llenas de discordia en el hogar este color puede ser clave para crear un ambiente lleno de armonía. Rosado: aclarar sentimientos y emociones desde al amor.

aclarar sentimientos y emociones desde al amor. Blanco : se utiliza sobre todo para rituales de limpieza, para ahuyentar las malas energías y soltarlas.

: se utiliza sobre todo para rituales de limpieza, para ahuyentar las malas energías y soltarlas. Violeta: está vinculado a la parte espiritual, sirve para meditar o fortalecer la esperanza cuando se siente que se ha perdido.

Consejos a la hora de encender las velas

Tener claridad: ¿Qué es lo que se quiere lograr?

¿Qué es lo que se quiere lograr? Abrir el pábilo: al desenrollarlo se encuentran tres pábilos que representan padre, hijo y espíritu santo. La Trinidad.

al desenrollarlo se encuentran tres pábilos que representan padre, hijo y espíritu santo. La Trinidad. Darle intención a cada vela: para ello se recomienda tomar una por una con las manos antes de encenderlas y pensar en eso que tanto se anhela.

Por otro lado, Ayda Valencia sugiere no poner velas en los baños ni intentar apagarlas antes de que se apaguen, ya que se estaría cortando el rezo y, por ende, ese deseo que se proyecto con cada una al momento de encenderla.