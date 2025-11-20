Este es el verdadero significado de prender una vela negra en casa

Las velas son un elemento que atrae la atención de muchas personas por una combinación de factores sensoriales, emocionales y estéticos. Hay quienes consideran que su luz o su aroma ayuda a reducir el estrés y favorece la sensación de tranquilidad, lo que hace que las personas las usen para meditar, leer o simplemente relajarse.

Muchas de ellas son aromáticas y este es un aspecto que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo al liberar fragancias agradables que evocan recuerdos, sensaciones de bienestar o en otros casos ayudan a crear un ambiente romántico.

Esencias como lavanda, vainilla o eucalipto, por ejemplo, son conocidas por sus propiedades relajantes. Para muchas personas, las velas no solo son un accesorio decorativo, sino también una herramienta emocional que influye en su entorno y estado de ánimo.

Las velas negras se relacionan con cosas positivas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las hay de todos los colores y uno de ellos es el negro, que no es muy frecuente y es posible que se relacione con cosas negativas, pero la realidad es que tienen un significado especial.

¿Qué significa prender velas negras en la casa?

Según información del portal Wiki How, estas velas tienen el poder de absorber energías negativas y proteger de fuerzas que generan cosas poco positivas. Se dice que las velas de este color brindan protección espiritual, por lo que prendarlas en casa puede ser una gran alternativa.

También se asocian con el cambio y la transformación, por lo que le ayudarían a las personas a liberarse de emociones negativas, traumas del pasado y malos hábitos.

Se dice que las velas negras ayudan a dejar de lado y romper malas vibras como la envidia, tristeza, mal de ojo, amarras, estancamientos, bloqueos y maldiciones.

Así las cosas, según el portal de estilo de vida unCOMO, encender una vela negra ataca los efectos nocivos que pudieran estar rodeando a las personas en el hogar o en los diferentes ambientes en los que se desarrolla.

Las velas negras suelen servir como protección. | Foto: Getty Images

¿Cuándo prender una vela negra?

De esta forma, hay momentos en los que resulta una buena opción recurrir a prender este tipo de velas. Estos son algunos de ellos.