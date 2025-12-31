Cultura

La tradición que permanece en Año Nuevo: esta es la vela que debería prender a las 12 en punto para pedir prosperidad y abundancia

Cada color de las velas tiene un significado diferente.

Redacción Cultura
31 de diciembre de 2025, 6:20 p. m.
Prender velas es uno de los rituales que algunas personas hacen en Año Nuevo
Prender velas es uno de los rituales que algunas personas hacen en Año Nuevo Foto: Getty Images

Se termina el año y para recibir el que inicia muchas personas recurren a diversidad de rituales que se relacionan con esperanza, tradiciones y el deseo de empezar el nuevo año con buena suerte y energía positiva.

Muchos de los que se realizan justo a las 12 de la noche tienen sus raíces en antiguas costumbres y creencias que han pasado de generación en generación. En diversas culturas, se cree que hacer ciertos actos o gestos al inicio del año puede atraer la buena suerte, prosperidad y felicidad, entre muchos otros beneficios.

Normalmente, el año que inicia se asocia con la esperanza y los buenos deseos, ya que las personas suelen verlo como una oportunidad para mejorar su vida. Los rituales les permiten manifestar sus deseos para el futuro, como salud, amor, dinero o éxito, y por ello son diversas las formas de manifestarlo.

Una de esas costumbres o tradiciones es la de encender velas, que tiene un profundo significado cultural, espiritual y simbólico en diversas culturas alrededor del mundo.

Velas encendidas
El color de las velas en Año Nuevo tiene un significado diferente. Foto: Getty Images

¿Por qué encender velas en Año nuevo?

Aunque el motivo varía según la región y las creencias, en general, las velas simbolizan la luz que ilumina el camino, la esperanza y el renacer. Al prenderlas, muchas personas lo hacen con el deseo de llenar el nuevo año de energía positiva, claridad y nuevos comienzos.

Cada tono corresponde a un deseo y las creencias populares apuntan a que si lo que se busca es prosperidad y abundancia, el color que debe utilizarse es el amarillo o dorado.

Este color se relaciona con el éxito financiero y el dinero, por ello es propósito de encenderla es atraer oportunidades laborales y estabilidad económica, tanto de manera personal como para la familia.

¿Quiere dinero y viajes para el 2026? Estos son los tres rituales más famosos para hacer antes de fin de año

Si el interés es otro, se deben escoger los colores adecuados. Si lo que se busca es paz y armonía, las indicadas son las velas blancas, pues se dice que son ideales para renovar energías, lograr tranquilidad en el hogar y armonizar las relaciones familiares.

Las velas rojas se relacionan con el amor, la pasión, la fuerza y la energía, mientras que las verdes, tienen que ver con la salud propia o la de los seres queridos. Este tono es bueno cuando se busca el equilibrio emocional, el bienestar físico y la salud.

Las velas azules, por su parte, tienen el significado de la serenidad, la comunicación, el éxito espiritual y la paz mental.

Velas amarillas
Las velas amarillas se relacionan con abundancia y prosperidad. Foto: Getty Images

Lo ideal es encender las velas a las 12 en punto, cuando inicia el año para pedir los deseos y propósitos que se tienen.

Recomendaciones a tener en cuenta

Para quienes deciden realizar este ritual, hay quienes indican que se deben tener en cuenta algunas recomendaciones.

  • Encendido: usar fósforos o cerillos de madera, ya que la tradición indica que el plástico del encendedor afecta la pureza del fuego.
  • Apagado: no soplar la vela al finalizar la celebración. Se aconseja utilizar una cuchara o un apagavelas.

