Carolina Cruz vivió un Día de Velitas muy inusual y dejó en evidencia momento que pasó lejos de casa: “Todo me imaginé”

Carolina Cruz ha vuelto a ocupar titulares en la prensa nacional tras abrir su corazón sobre varios capítulos complejos de su vida personal. La presentadora habló con franqueza sobre su separación, las dificultades que enfrentó debido a la condición de salud de su hijo menor y la dinámica de coparentalidad que mantiene con Lincoln Palomeque.

Aunque su historia de pareja llegó a su fin, ambos han decidido trabajar en equipo, priorizando el bienestar y la estabilidad emocional de sus hijos, quienes siguen siendo el centro de sus decisiones.

Sin embargo, lejos de este comentado tema de su vida personal, Carolina Cruz suele compartir con los curiosos parte de su día a día, dejando en evidencia las experiencias que llegan a su realidad. La famosa habla en plataformas digitales sobre sus proyectos, sus vínculos y sus viajes.

Para el 7 de diciembre, Día de las Velitas en Colombia, la vallecaucana llamó la atención de sus seguidores con una inesperada publicación, la cual plasmaba cómo había sido su velada lejos de su tierra natal.

La celebridad, que suele pasar con sus hijos, compartió imágenes de esta fecha desde Barcelona, España, donde no perdió la tradición y encendió sus velitas. En el mensaje que ubicó dentro del post, reafirmó que no se había imaginado esta experiencia inusual, pero agradecía por bendiciones y momentos especiales a Dios.

“Todo me imaginé en la vida menos estar hoy, aquí, prendiendo velitas y dándole las Gracias a DIOS por tantas bendiciones y oportunidades para mi familia, para la gente que amo y para mí en este 2025″, escribió.

Las postales permitieron ver a Carolina Cruz, que contó detalles de su novio, luciendo un atuendo vino tinto, con una blusa blanca y un jean, posando en un balcón de la ciudad europea.

“La vida me ha enseñado que vivir en DIOS, con Gratitud e infinita Fe, es y será el camino 🕯️No se pierdan en la última foto, la luna que estoy viendo en estos momentos”, agregó en su contenido.