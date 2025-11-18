Carolina Cruz destapó verdad de cómo lleva su novio la relación que tiene con Lincoln Palomeque: “Él está y siempre estará”

Carolina Cruz ha cimentado su posición como uno de los rostros más emblemáticos y respetados de la pantalla chica en Colombia, un logro forjado a lo largo de una extensa trayectoria en el universo del entretenimiento.

La comunicadora, oriunda del Valle del Cauca, capturó la admiración de la audiencia, la cual admiró su dedicación inquebrantable y la ética profesional que demuestra en cada aparición dentro de los proyectos que integra.

No obstante, aunque ha intentado preservar ciertos detalles de su esfera privada lejos del escrutinio público, en diversas ocasiones, Carolina Cruz decidió sincerarse y revelar vivencias significativas e íntimas con quienes la siguen.

De hecho, recientemente, la presentadora de Día a día respondió una serie de preguntas en una dinámica de Instagram, donde no dudó en tocar temas de todo tipo. La celebridad fue abierta a dar detalles, específicamente de su relación amorosa con Jamil Farah.

Según quedó registrado, la modelo fue interrogada sobre cómo llevaba su pareja, el tipo de vínculo que sostenía con Lincoln Palomeque, pues deseaban saber si lo respetaba. La comunicadora fue clara en sus palabras, exponiendo la verdad de este asunto.

“Caro, ¿y tu novio respeta esa relación que llevas con Lincoln?“, preguntó la persona en la casilla.

Carolina Cruz, que en el pasado ha dejado claro el tema de su novio e hijos, reafirmó que Jamil Farah es respetuoso con todos los ámbitos de su vida, incluyendo la presencia de Lincoln Palomeque. En sus declaraciones, puntualizó que el piloto entendía su realidad y el lugar que ocupaba, sin trasgredir límites.

“De las cosas más lindas de mi novio es su forma de ser, su forma de respetar mi tiempo y espacio, esa forma madura en la que sabe que el papá de mis hijos es y siempre será importante para mí. Él entiende que él está y siempre estará, porque es un gran papá”, comentó.

Carolina Cruz habló sobre su novio. | Foto: Instagram @carolinacruzosorio

De igual manera, expuso que su novio disfrutaba del lugar que tenía en su familia, pues era como un buen amigo de Salvador y Matías, sus pequeños.