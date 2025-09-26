Carolina Cruz confesó la inquebrantable regla que le puso a su novio para estar cerca de sus hijos: “No me genera tranquilidad”

Carolina Cruz, una de las presentadoras más reconocidas de la pantalla chica en Colombia, tiene una larga trayectoria, ya que ha estado en diferentes matutinos, sobre todo en Día a Día de Caracol Televisión, donde está actualmente.

Recientemente, la famosa presentadora estuvo como invitada en el pódcast Charlas Divinas, y allí habló de diferentes aspectos de su vida, como los complejos momentos que vivió con su hijo Salvador, quien para ella es un niño milagro.

Carolina Cruz junto a su novio Jamil Farah | Foto: Instagram @jamil_farah

Además, habló de su vida amorosa, revelando por qué su relación con Lincoln Palomeque falló y finalizó. De igual forma, la presentadora abrió su corazón sobre la nueva oportunidad que se dio en el amor con su novio Jamil Farah y expuso una de las reglas que tiene que ver tanto con él como con sus hijos: Matías y Salvador Palomeque Cruz.

Carolina Cruz habló de la regla que tiene con su novio Jamil Farah

En varias oportunidades, la presentadora ha dejado claro que respeta mucho su rol de madre, pero también valora la relación amorosa que tiene actualmente.

En la conversación con Charlas Divinas, Carolina afirmó que en su relación tienen una regla: aunque los niños conocen a Jamil y comparten con él, no permiten que lo vean en una situación bastante cariñosa o comprometedora.

“A mí no me gusta que mis hijos me vean acostada en la cama con mi novio. No me gusta, no me genera tranquilidad, porque además es la casa de ellos”, dijo inicialmente.

Además, aseguró que dependiendo de la situación, ella busca los espacios para compartir con su pareja.

“Yo tengo mis momentos para hacer lo que yo quiera con mi novio. O sea, cuando mis hijos están con el papá, yo hago mis planes con mi novio, soy novia de tiempo completo, pero mientras yo esté en mi casa con mis hijos, mi novio va, hace visita, se sienta, juega con ellos, pero yo no soy capaz de darle un beso delante de mis hijos, no soy capaz de cogerle la mano delante de mis hijos, no soy capaz de acostarme en la cama delante de mis hijos. No, no me siento cómoda”, añadió a su relato.