Carolina Cruz destapó detalle detrás del calvario que vivió con su hijo Salvador; reveló por qué es un niño milagro

Carolina Cruz es una de las presentadoras más influyentes de la televisión colombiana, figura constante en la farándula nacional y referente en redes sociales, donde cada una de sus opiniones o publicaciones suele dar de qué hablar.

Además de su reconocida trayectoria en la pantalla, la vallecaucana también se desempeña como modelo, emprendedora, empresaria y mucho más.

De igual forma, su vida personal ha estado marcada por episodios que han despertado gran interés en sus seguidores. Uno de los más significativos ha sido el proceso médico de su segundo hijo, Salvador, quien nació con macrocefalia.

Carolina Cruz habló del milagro en la vida de su hijo Salvador

La presentadora tocó el tema recientemente en el pódcast Charlas divinas, donde compartió cómo afrontó la difícil etapa en la que los médicos recomendaron operarlo y colocarle una válvula de Hakim para drenar el exceso de líquido en su cabeza, cuando él tenía apenas seis meses.

Carolina, confiada y de la mano de Dios, entregó a su hijo para que le pusieran dicha válvula en su cabeza, y en la charla aseguró que el niño debía estar en controles para revisar cómo estaba ubicado el dispositivo que le habían puesto, y en una de esas valoraciones, pasados dos meses, el médico le dijo que debía operar de urgencia a Salvador, ya que el cable que tenía el dispositivo (que va de la cabeza hasta el riñón), se había soltado y estaba todo dentro de la cabeza del niño.

“Me dice: yo no entiendo, no tengo explicación para decirte cómo se le soltó ese cable a Salvador y lo tiene todo en la cabeza. O sea, 1,50 de cable estaba todo en la cabeza”, dijo.

Carolina aseguró que su hijo no mostraba signos o síntomas de molestia alguna, lo que la hizo verlo como un guerrero.

“Él no lloraba, él no se quejaba. Me dice (el médico): me toca sacarle la válvula, dejarlo descansar y después volverlo a operar... otra cirugía de cabeza en noviembre, sáquenle su válvula, tenía ahí nueve mesecitos y el doctor dijo bueno, vamos a esperar cómo va fluyendo todo y esperamos un mes, mes y medio, dos y le volvemos a poner la válvula y ahí ese es el milagro de Salvador”, agregó.

En la conversación, la presentadora afirmó que luego de lo que le dijo el médico, su ánimo y sus fuerzas se desplomaron en cuanto llegó a casa y lo único que hizo fue de rodillas soltar “el timón”, y dejar a su hijo en manos de “Dios”.

Carolina aseguró que fue luego de esto que empezó a ver cómo las cosas empezaron a cambiar con su pequeño.