Carolina Cruz habló sobre Lincoln Palomeque y dejó claro detalle acerca de su vínculo: “¿Si siento algo por él?"

Desde hace varios años, Carolina Cruz se ha mantenido en el foco mediático por distintos aspectos de su vida personal, entre ellos la confirmación de su separación, los retos médicos que ha enfrentado con su hijo menor y la estabilidad que ha logrado construir junto a Lincoln Palomeque a través de una coparentalidad sólida. Aunque la relación amorosa llegó a su fin, ambos han priorizado ofrecer a sus hijos un entorno lleno de amor, equilibrio y acompañamiento.

La presentadora y el actor, A pesar de los constantes rumores que rodean su dinámica familiar, han optado por manejar la situación con discreción y respeto, procurando que sus hijos no se vean afectados.

De hecho, recientemente, Carolina Cruz volvió a tocar el tema en redes sociales, debido a una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta oficial de Instagram. La integrante de Día a día habló de este vínculo, luego de que una persona le dejara un comentario que le tocó fibras.

Según quedó registrado, una mujer le agradeció a la modelo por plasmar el tipo de relación que tenía con Lincoln Palomeque, ya que había servido como ejemplo para su caso personal.

“Gracias por el ejemplo que nos has dado con tu ex. Hoy en día mis hijos disfrutan más a su papá”, escribió la persona, a lo que la conductora de televisión dijo: “Estos mensajes me hacen muy feliz”.

Ante el comentario en su perfil, Carolina Cruz, que ya ha tocado el tema antes, reafirmó que su expareja siempre sería su familia, por lo que aclaraba cómo era su sentir con respecto a este escenario.

La vallecaucana aseguró que adoraba a Palomeque, pues era un gran hombre y era el papá de sus hijos, confirmando que estaría para él siempre que lo necesitara.

“Somos y seremos familia siempre. Y a los que me preguntan: ¿Si siento algo por él? Obvio, lo adoro, lo respeto y aquí me tiene y tendrá siempre para lo que sea“, escribió, ubicando una foto del Día de las velitas del año pasado.

“Es el papá de mis hijos y un gran hombre”, agregó.

Carolina Cruz habló sobre Lincoln Palomeque | Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Estas palabras permitieron que los seguidores vieran, una vez más, que los famosos lograron llevarse muy bien con el tiempo, conservando el cariño y aprecio que tanto sostuvieron por años.