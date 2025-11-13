Carolina Cruz protagonizó inesperado momento en pleno programa en vivo: “Esa cara”

Carolina Cruz se ha convertido en una de las presentadoras más conocidas de la televisión colombiana, debido a su extensa experiencia en diversos formatos de entretenimiento.

En su paso por Día a día, la vallecaucana suele desatar todo tipo de reacciones en los espectadores, que se percatan de detalles particulares e inesperados. En distintas ocasiones se han visto errores y momentos divertidos, los cuales son registrados por los fans.

Recientemente, Carolina Cruz volvió a llamar la atención con un clip que mostraba un instante sorpresivo en el que la famosa fue captada en pleno programa en vivo, mientras disfrutaba de una preparación.

Según las imágenes, la exreina se encontraba en la cocina del set comiendo un sándwich con mucho placer. La celebridad se gozó esta receta, reflejando en su rostro cuánto le gustaba lo que estaba comiendo.

Las cámaras no dejaron pasar el instante, ponchando el breve momento en el que la presentadora se alejó de sus compañeros para degustar dicho bocado. Pese a que la molestaron, no mostró interés alguno en refutar.

“Estamos al aire, guárdenos un pedacito”, dijeron desde la sala.

“Caro, mira la facha”, agregaron, llevando a que la comunicadora se limpiara la boca con una servilleta, pues se había untado con salsa.

Carlos Calero no dudó en intervenir, reprochando por el hecho de que no le compartió. Cruz se chupó los dedos, torciendo los ojos en respuesta de lo mucho que estaba gozando el plato. “Si no va a compartir, entonces…”, dijo el barranquillero.

“Pero con esa cara que se está comiendo ese sándwich”, dijo una de sus compañeras, a lo que aseveró: “Se lo está saboreando, toca de a mordisquito para cada uno”

“El estilo para limpiarse la boca”, concluyó Calero.