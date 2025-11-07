Cata Gómez le llamó la atención a Katiuska, en vivo, por su expulsión del ‘Desafío Siglo XXI’: “Tiene que ver con el respeto”

Recientemente, los seguidores del Desafío Siglo XXI quedaron impactados por una inesperada decisión de la producción del programa: la expulsión de Katiuska, una de las competidoras más destacadas de la temporada. La participante fue retirada del formato tras infringir una de las reglas del juego, justo cuando había logrado avanzar hasta el grupo de los ocho semifinalistas.

La noticia causó una ola de reacciones entre los televidentes, quienes expresaron su sorpresa y descontento en redes sociales. Muchos no podían creer que la colombiana quedara fuera de la competencia por una situación externa al desarrollo habitual de las pruebas, lo que generó gran expectativa sobre los verdaderos motivos detrás de su salida.

En una entrevista concedida al programa Día a día, la deportista rompió el silencio y habló con franqueza sobre lo sucedido. Katiuska reconoció que vivió un momento difícil y confesó sentirse profundamente afectada por las circunstancias que rodearon su expulsión.

Visiblemente conmovida, la exconcursante admitió haber atravesado una mezcla de tristeza, frustración y autocrítica, al punto de sentirse decepcionada consigo misma. Aunque sabía que no era su culpa, se hizo responsable de los actos que cometió en esta etapa de la competencia.

“Yo no he podido hablar muy bien de ese tema porque me está dando bastante duro. En resumen, fue que alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó: me preguntó varias cosas y utilizó esa información para su beneficio sin mi consentimiento. No debí confiar ni compartir nada, fui confiada… Es mi responsabilidad porque era mi nombre, me equivoqué al confiar”, dijo.

Ante esto, los presentadores del matutino tomaron la palabra y expresaron su sentir, pues consideraron que se trataba de un asunto delicado, especialmente por la existencia de un contrato de confidencialidad.

Catalina Gómez hizo un llamado a Katiuska

La reconocida presentadora, durante su conversación con la exparticipante, señaló que el caso debía servir para reflexionar sobre la magnitud de las acciones. La paisa puntualizó que no solo se afectaba al programa, sino a todo un equipo que había detrás de esta edición.

“Esto tiene que ver con el respeto por el trabajo de todo un equipo. Vender información no solo daña la confianza, también afecta el esfuerzo y el cariño con el que se ha construido este proyecto durante tantos años. El Desafío ha acompañado a miles de familias y merece ese respeto”, dijo ante cámaras.

“Cuando uno construye desde el entendimiento, sabe compensar en la vida. Te falta mucho camino y mucha fuerza”, agregó.

Katiuska reconoció que no buscaba excusarse y que era consciente de su error, razón por la cual aún sentía decepción consigo misma.