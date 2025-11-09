Catalina Gómez publicó un nostálgico mensaje y se mostró conmovida por tema de su hijastro

Catalina Gómez es una de las presentadoras de Día a Día, el programa matutino del Canal Caracol, a través del cual, los colombianos tienen la oportunidad de disfrutar de información con respecto al mundo de la farándula, cocina y variedad en un mismo espacio.

A través de su perfil de Instagram, Catalina le envió un saludo de cumpleaños a su hijastro Lucas, hijo de su esposo Juan Esteban Sampedro, actual vicepresidente de entretenimiento del medio de comunicación.

Catalina Gómez y Juan Esteban Sampedro llevan 15 años casados | Foto: Instagram: Catalina Gómez

En medio de una emoción por celebrar un año más de vida del joven, la presentadora se mostró orgullosa del crecimiento que ha tenido Lucas, quien además suele ser muy especial con sus hermanos, Emilia y Cristóbal.

“Feliz cumpleaños ‘Lukitas’. Las fotos no muestran las consecuencias de ser el hermano mayor sino del amor que te tenemos. Hoy, como todos los días, celebramos tu vida”, mencionó.

Por otro lado, sus fieles seguidores se manifestaron a través de la sección de los comentarios de su cuenta de Instagram y enviaron palabras de felicitación para Lucas en su cumpleaños número 26.

“Besos, abrazos y los mejores deseos para el gran Lucas“; ”Feliz cumple Lucas, bendiciones hoy y siempre“; ”Qué guapos todos bendiciones“; ”Feliz Cumpleaños a Lucas, se nota el amor de hermanos. Bendiciones“; ”Ese cumpleañero es la copia del padre“; ”Feliz bendecido cumpleaños Dios lo bendiga siempre" y “Lucas, feliz cumpleaños. Sigue trabajando en tu carrera y esforzándote por ser un buen ser humano, te queremos”, son algunas de las palabras que se leen.

La razón por la que Catalina Gómez le dio fin a su primer matrimonio

Por medio de una entrevista de Catalina Gómez para el pódcast La sala de Laura Acuña, se sinceró frente a las cámaras y reveló las razones por las que se divorció del hombre con el que tuvo una relación antes de llegar al altar con Juan Esteban Samper.